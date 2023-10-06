«Лазукин уехал в Казахстан из‑за климата – не нравятся ему наши болота!» Мишин об отъезде фигуриста

Алексей Мишин объяснил, почему фигурист Андрей Лазукин уехал в Казахстан.

Ранее 25-летний россиянин завершил карьеру и начал работать тренером в Казахстане.

«У каждого наступает момент, когда что‑то заканчивается. Здоровье у Андрея сейчас отменное. Раньше ножка болела, а сейчас все наладилось. Он уехал в Казахстан из‑за климата – не нравятся ему наши болота!

А я вот был недавно в Казахстане – там тепло и сухо. Не удивляюсь, что Андрей решил там остаться», – сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Лазукину является победителем финала Кубка России (2018), бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018), бронзовым призером World Team Trophy (2019).