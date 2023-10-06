«Лазукин уехал в Казахстан из‑за климата – не нравятся ему наши болота!» Мишин об отъезде фигуриста

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Андрей Лазукин Фигурное катание

Алексей Мишин объяснил, почему фигурист Андрей Лазукин уехал в Казахстан.

Ранее 25-летний россиянин завершил карьеру и начал работать тренером в Казахстане.

«У каждого наступает момент, когда что‑то заканчивается. Здоровье у Андрея сейчас отменное. Раньше ножка болела, а сейчас все наладилось. Он уехал в Казахстан из‑за климата – не нравятся ему наши болота!

А я вот был недавно в Казахстане – там тепло и сухо. Не удивляюсь, что Андрей решил там остаться», – сказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

Лазукину является победителем финала Кубка России (2018), бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018), бронзовым призером World Team Trophy (2019).

1 комментарий

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Александр Шульгин
Мишин последне время какието глупости говорить стал постоянно
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