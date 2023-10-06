Глеб Лутфуллин: «Я больше лирик по душе, люблю лирическую музыку. Такие «зажигалочки» я чувствую, но передавать у меня это не получится»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Дмитрий Алиев Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о любви к лирической музыке.

Сегодня Лутфуллин занял второе место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Доволен прокатом. Если оценивать состояние, то неплохо. Смотреть нужно не на оценки, а на программу.

Почему внимательно наблюдал за выступлением Алиева? Всегда интересно смотреть на соперников и видеть детали их программы.

В конце произвольной я «умираю». Я люблю лирическую музыку. Такие «зажигалочки» я чувствую, но передавать у меня это не получится. Я больше лирик по душе.

Идеи для показательного номера у меня пока нет. Может, старую программу откатаю. Посмотрим», – сказал Лутфуллин.

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