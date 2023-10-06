Алиев после победы на Мемориале Панина: «На мировой арене оценки будут другие»

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев оценил свою победу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Сегодня фигурист набрал 289,99 балла по сумме программ.

«Было непросто сегодня выступать, были эмоции разные перед самим прокатом. Немножко ожидание меня смутило, потом я понял, что движуха растет. Какие-то отвлекающие факторы были, два раза я надевал ботинки, потому что чуть-чуть меня смутили люди.

По прокату – все в штатном режиме. В конце пришлось догонять музыку, из-за того что опаздывал. Программу корректировал, местами менял прыжки. Но в целом я удовлетворен тем, что не бросал программу, старался все равно дать эмоции.

290 баллов? Да, на мировой арене оценки будут другие, но наши судьи очень высоко квалифицированные люди, многие из них судят на международной арене. Я думаю, что все идёт так, как должно идти. Если сегодня такие баллы, значит, сегодня судьи меня оценивают так.

Посвятил программу тренеру? В этой программе два смысла заложено. Это «Памяти Карузо», но это не грустная память, а добрая, что мы застали его музыку. У меня случилась такая ситуация летом – ушел мой тренер из жизни, Вячеслав Максимов, который вложил в меня все. И так совпало, что в центре программы я машу рукой, будто провожаю в светлое будущее.

И да, я подумал, что это программа очень подходит для моего первого тренера. И я посвящаю ее тренеру и Карузо. Эмоции иногда захлестывают, но когда стараюсь балансировать и быть здесь, тогда все нормально», – сказал чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев.