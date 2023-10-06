Дмитрий Козловский: «Тутберидзе дала нам ценные советы по преображению программ»

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Павел Слюсаренко Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Фигурное катание

Чемпион Европы и России в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий с Александрой Бойковой, рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«У нас на катке стоит большой телевизор, где мы пересматриваем свои прокаты с тренировок. Включаем записи на разных темпах, чтобы разобрать каждую мелочь. Таков подход у Этери Георгиевны. Саше особенно приятно в новой группе, потому что она каждый день в окружении мужчин: молодых, красивых, талантливых. Ее это не может не радовать.

Все очень продуктивно, масса специалистов, каждый дает что‑то свое. Основные наши тренеры – Максим Траньков, Павел Слюсаренко и Алексей Тихонов. С ними мы работаем большую часть времени. А уже в процессе мы получаем наставления от других тренеров группы. Этери Георгиевна дала нам ценные советы по преображению программ, например», – рассказал Козловский.

Сегодня Бойкова и Козловский победили на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, набрав 215,67 балла.

«Приятно начать этот сезон дома – не просто в родном городе, а и на катке, где мы оба долгое время тренировались, будучи одиночниками. Первое совместное выступление нашей пары тоже когда‑то было здесь. Поэтому мы любим этот лед.

Сегодняшнее наше выступление контрастирует с тем, что мы показали в сентябре на контрольных прокатах. Их мы провели здорово – как целый тренировочный сбор. А к этому турниру мы подошли слегка смазанно. Дело в том, что сначала болела Саша, потом я.

В итоге мы проделали сверхработу за короткий срок, чтобы привести себя в форму. В короткой мы ограничились помаркой на флипе, а в произвольной сказалась болезнь: спад пришелся именно на сегодняшний вечер», – отметил Козловский.

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14 комментариев

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Дениса
Сами себя не пóхвалим, никто не похвалит, выступили очень плохо, ещё Саша прямо на льду характер свой интеллигентный показала ещё один раз
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Anna Vishenka
Ответ Nokolay Fomi4ev
Обряд посвящения в фигуристов Хрустального продолжается. Cуть обряда - вылизать Тутберидзе до неприличия. Недавно еще один новичок вылизывал - Грасслем его кличут. Сейчас пожинает плоды сотрудничества с допинговым менеджером.
И к чему этот бред?
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Anna Vishenka
Ответ Дениса
Но проценты, с призовых будет брать
Вас деньги беспокоят? Не переживайте так сильно, вам они точно не светят как и остальным болельщикам. Вы так переживаете за призовые как будто это для вас смысл жизни.
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RusVector
Тутберидзе их даже не тренирует!
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Peter Varfolomeyev
Не думаю, что Тутберидзе там вообще что-то решает в этой тренерской команде. И вряд ли она вообще ходит на их тренировки. В парном катании она не спец, да и работать со спортсменами старше 18 она не умеет. Скорее, ее имя как бренд для привлечения внимания и грибов от судей. Всё-таки это уже некий "престиж" – быть спортсменом из ТШТ.
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Syndycate
Главной целью перехода были этерибонусы у судей, это же очевидно
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Дениса
Ответ RusVector
Тутберидзе их даже не тренирует!
Но проценты, с призовых будет брать
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Raduga
Ответ Дениса
Но проценты, с призовых будет брать
И с вами не поделится
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Е...С
Ответ Anna Vishenka
А они роботы? Они живые люди, тем более катались толком не выздоровев.
Только, почему-то, роботом всегда должен быть Дима. Саша постоянно всем недовольна и Димой в том числе.
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