Тарасова о контрольных прокатах: «Мне очень понравились Бойкова и Козловский, я от них не ожидала. Они были другие, живые, им нравилось, что они делают»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Фигурное катание

Тарасова рассказала, чем ее удивили Бойкова и Козловский на контрольных проках.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – действующие чемпионы России в парном катании. В сентябре они выступили на контрольных прокатах в Москве.

– Мне очень понравились Бойкова и Козловский. Я от них такого катания не ожидала.

– Они же в прошлом сезоне доминировали, выиграли все старты.

– Да, но они были другие (на прокатах). Они были живые, им нравилось то, что они делают. Они показывали все, что за это время… Они ушли от тренера, перешли к другому тренеру, к целой команде. И они хотели это показать, что они вот такие стали.

И у них это получилось. И вот так они делают элементы, и вот так они прыгают, и вот так они скачут, и вот так они поддержки делают. И все у них было вот так! И это было классно.

– Но без багажа Тамары Николаевны Москвиной это было бы невозможно.

– Это было бы невозможно! Тамара в своей работе номер один в мире. У нас по-другому тренеров не бывает.

Но вот они пошли на такой рискованный и очень смелый [шаг]. Я это не одобряла. Но сейчас посмотрела и думаю: каждому нужно, наверное, что-то сделать свое. Как-то так повернуться, чтобы что-то тебя заставило быть лучше того, кем ты был. И у них это получилось, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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8 комментариев

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Лека-Лека
Ответ RusVector
Тутберидзе у всех отожмет топовых спортсменов! Следующими Мишки будут, если БК сломаютя!
Топовые спортсмены сами в очередь к Этери стоят.
Никто палками не гонит.
И от добра не уходят. Я БК прекрасно понимаю. На них у Москвиной просто забили.
А кто от Этери уходил - неминуемо возвращался.
Так что делайте выводы.
+5
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+4
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Дениса
Конечно они были хороши, но ничего не изменилось, они уже в прошлом сезоне были в другой лиге, где мг нет, а тнм ставит им палку в колеса с гимном Евросоюза
+3
-1
+2
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AAPolyansky
было бы еще лучше, если бы они поменяли обе программы, но наверное это дело времени
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elene.elene
Смешно слышать, как они "изменились". На открытых прокатах стиль пар Москвиной был легко узнаваем в их прокатах. Сборы в Перми не стерли их "багаж".
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RusVector
Тутберидзе у всех отожмет топовых спортсменов! Следующими Мишки будут, если БК сломаютя!
+2
-2
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Shveddka
Конечно, ибо они теперь у Тутберидзе
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Маргарита В Сафронова
БК сделали рывок вверх во всех отношениях.
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