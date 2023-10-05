Тарасова о контрольных прокатах: «Мне очень понравились Бойкова и Козловский, я от них не ожидала. Они были другие, живые, им нравилось, что они делают»

Тарасова рассказала, чем ее удивили Бойкова и Козловский на контрольных проках.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – действующие чемпионы России в парном катании. В сентябре они выступили на контрольных прокатах в Москве.

– Мне очень понравились Бойкова и Козловский. Я от них такого катания не ожидала.

– Они же в прошлом сезоне доминировали, выиграли все старты.

– Да, но они были другие (на прокатах). Они были живые, им нравилось то, что они делают. Они показывали все, что за это время… Они ушли от тренера, перешли к другому тренеру, к целой команде. И они хотели это показать, что они вот такие стали.

И у них это получилось. И вот так они делают элементы, и вот так они прыгают, и вот так они скачут, и вот так они поддержки делают. И все у них было вот так! И это было классно.

– Но без багажа Тамары Николаевны Москвиной это было бы невозможно.

– Это было бы невозможно! Тамара в своей работе номер один в мире. У нас по-другому тренеров не бывает.

Но вот они пошли на такой рискованный и очень смелый [шаг]. Я это не одобряла. Но сейчас посмотрела и думаю: каждому нужно, наверное, что-то сделать свое. Как-то так повернуться, чтобы что-то тебя заставило быть лучше того, кем ты был. И у них это получилось, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.