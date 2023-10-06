Бойкова и Козловский рассказали о выступлении на мемориале Панина‑Коломенкина.

После короткой программы Александра и Дмитрий лидируют с оценкой 75,87 балла.

: Думала, побольше народу будет на трибунах, честно говоря. Я, конечно, понимаю, что десять вечера и все такое, но обычно на мемориал Панина-Коломенкина всегда много зрителей приходит. Думаю, только потому, что очень поздно. Но уметь выступать надо в любое время — хоть в шесть утра, хоть в девять вечера.

: На международных турнирах мы всегда катаемся примерно в это время.

Бойкова: Да, особенно произвольную программу.

– вам что-то эмоционально высказывал после прокатов…

Козловский: На самом деле все в рамках работы, просто Максим – в принципе мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Все в рамках работы, ничего такого. Спросил, зачем я сделал эту ерунду на риттбергере. Я сказал, что примерно то же самое и подумал.