Дмитрий Козловский: «Траньков – мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Спросил, зачем я сделал эту ерунду на риттбергере»

Теги Максим Траньков сборная России пары Мемориал Панина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова и Козловский рассказали о выступлении на мемориале Панина‑Коломенкина.

После короткой программы Александра и Дмитрий лидируют с оценкой 75,87 балла.

Бойкова: Думала, побольше народу будет на трибунах, честно говоря. Я, конечно, понимаю, что десять вечера и все такое, но обычно на мемориал Панина-Коломенкина всегда много зрителей приходит. Думаю, только потому, что очень поздно. Но уметь выступать надо в любое время — хоть в шесть утра, хоть в девять вечера.

Козловский: На международных турнирах мы всегда катаемся примерно в это время.

Бойкова: Да, особенно произвольную программу.

Максим Траньков вам что-то эмоционально высказывал после прокатов…

Козловский: На самом деле все в рамках работы, просто Максим – в принципе мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Все в рамках работы, ничего такого. Спросил, зачем я сделал эту ерунду на риттбергере. Я сказал, что примерно то же самое и подумал.

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5 комментариев

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*** Monik ***
Нравятся мне их взаимоотношения в команде)
Вообще после Произволки, когда Этери Георгиевна сразу после проката сказала своим мужчинам, что уходит, она обернулась перед подтрибуной шторой и показала "палец вверх" БК, Саша засияла в ответ улыбкой. Было мило)
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tvo
"Ерунда на ритбергере". Взаимопонимание налаживается. 🙂🤗
+11
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Даша Лавренова
Кажется, Дима открывается, начинает шутить в интервью) до этого говорил как политик, без эмоций
+5
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Nadiia Heckman
Помнится как Макс Владимиру Морозову эмоционально высказывал ... наверно и Козловскому ... теми же словами. Просто Дима перевёл на литературный русский.
+4
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Дружба11
Все отлично, Дима и Саша умеют общаться с любыми эмоциональными людьми
+3
-1
+2
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