Finlandia Trophy. Миура, Сато, Мемола, Александр и Михаил Селевко выйдут на лед с произвольными программами
7 октября на турнире Finlandia Trophy мужчины покажут произвольные программы.
После короткой лидирует японский фигурист Као Миура.
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени
Вторая разминка
5. Никита Старостин (Германия)
6. Лиам Капейкис (США)
7. Андреас Нордебак (Швеция)
8. Кирилл Маршак (Украина)
9. Макар Сунцев (Финляндия)
Третья разминка
10. Георгий Рештенко (Чехия)
11. Чха Ен Хен (Южная Корея)
12. Арлет Леванди (Эстония)
13. Габриэль Блюменталь (Канада)
14. Лукас Бричги (Швейцария)
Третья разминка
15. Михаил Селевко (Эстония)
16. Александр Селевко (Эстония)
17. Николай Мемола (Италия)
18. Шун Сато (Япония)
19. Као Миура (Япония)
После короткой программы
1. Као Миура (Япония) – 90,95
2. Шун Сато (Япония) – 87,47
3. Николай Мемола (Италия) – 82,03
4. Александр Селевко (Эстония) – 79,51
5. Михаил Селевко (Эстония) – 78,54
6. Лукас Бричги (Швейцария) – 74,02
7. Габриэль Блюменталь (Канада) – 72,28
8. Арлет Леванди (Эстония) – 70,22
9. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 68,77
10. Георгий Рештенко (Чехия) – 68,49
11. Макар Сунцев (Финляндия) – 67,96
12. Кирилл Маршак (Украина) – 67,90
13. Андреас Нордебак (Швеция) – 67,42
14. Лиам Капейкис (США) – 67,27
15. Никита Старостин (Германия) – 64,40
Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен
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