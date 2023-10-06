Распался танцевальный дуэт София Алексова – Илья Владимиров

Танцевальный дуэт София Алексова – Илья Владимиров распался.

Фигуристы выступали вместе с сезона-2018/19. Алексовой в этом месяце исполнится 18 лет, Владимирову – 19.

Они становились призерами этапов Кубка России, Кубка Санкт-Петербурга, всероссийских соревнований в разряде КМС. На первенстве России среди юниоров-2023 дуэт занял 8-е место.

«Илья решил завершить карьеру, поэтому его пара с Софией прекратила свое существование», – сообщил хореограф Денис Лунин.