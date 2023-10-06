Распался танцевальный дуэт София Алексова – Илья Владимиров

Теги сборная России танцы на льду Денис Лунин София Алексова Илья Владимиров Фигурное катание

Танцевальный дуэт София Алексова – Илья Владимиров распался.

Фигуристы выступали вместе с сезона-2018/19. Алексовой в этом месяце исполнится 18 лет, Владимирову – 19.

Они становились призерами этапов Кубка России, Кубка Санкт-Петербурга, всероссийских соревнований в разряде КМС. На первенстве России среди юниоров-2023 дуэт занял 8-е место. 

«Илья решил завершить карьеру, поэтому его пара с Софией прекратила свое существование», – сообщил хореограф Денис Лунин.

7 комментариев

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Katerina Sunny
Владимиров же бывший партнёр Кагановской до Ангелопола.
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Oleandra
Виноваты Дэвисы.. 100%
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Mion
Кто заберет себе Софью?)
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Анастасия Прудникова
Теперь бедной Софье партнера искать надо.
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Маргарита Романовская
Ответ Mion
Кто заберет себе Софью?)
Лунин, который её замуж позвал. После чего пара развалилась))
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Valery24
Сейчас бы конечно не думать о совпадениях,учитывая,что Кагановскую у Владимирова Ангелопол буквально выбил в свое время,хотя паре тогда тоже прочили хорошее будущее
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