Меренкова о паре с Галимовым: «Мы веселые и заводные, с хорошей доброй энергетикой. Бывает, что ссоримся, но быстро миримся»

Вероника Меренкова и Даниль Галимов рассказали, в чем особенность их пары.

– Поменялся ли ваш настрой на этот сезон после прошлогоднего дебюта в юниорах? Какие выводы сделали для себя?

Галимов: После прошлого сезона мы с Вероникой решили, что слишком близко принимали к сердцу все то, что происходит на соревнованиях. Начинали переживать еще до старта, и это сказывалось на выступлениях.

Сейчас мы более скатаны, и даже если судить по контрольным прокатам, то они нам проще дались. Мы меньше волновались, чувствовали себя увереннее.

– Все фигуристы хотят выделяться. Как вам кажется, в чем особенность вашей пары?

Галимов: Мы зажигательные. После первого проката на сборе в Новогорске многие сказали, что мы радостно и весело катаем программу, и всем это понравилось.

Меренкова: Мы веселые и заводные, с хорошей доброй энергетикой. В паре всегда должны быть хорошие отношения. Это сказывается на успехах и результатах.

Мы с Даней ладим. Но, бывает, конечно, и ссоримся, но быстро миримся, потому что понимаем, что в противном случае мало что получится.