Дмитрий Козловский о повторах музыки в сборной России: «La Boheme? Ничего не знаем, мы были первыми!»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о повторах композиций.
В короткой программе у пары La boheme в исполнении Шарля Азнавура.
– Вы переехали в Москву. Как адаптация к новому городу?
Козловский: Адаптация в Москве прошла, акклиматизация тоже. Климат в Москве лучше.
Бойкова: Честно говоря, когда мы летом занимались на улице, очень тяжело, потому что в Москве ветра никогда нет. В Питере всегда ветер есть, и свежо. А в Москве душновато разминаться.
– Что думаете о повторении музыки La Boheme у нескольких фигуристов?
Козловский: Ничего не знаем, мы были первыми!
Бойкова: Мы поставили программу сразу после финала Гран-при. Заранее, скажем так. Мы посмеялись, что у нас «клуб богем».
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