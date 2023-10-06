Дмитрий Козловский о повторах музыки в сборной России: «La Boheme? Ничего не знаем, мы были первыми!»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о повторах композиций.

В короткой программе у пары La boheme в исполнении Шарля Азнавура.

– Вы переехали в Москву. Как адаптация к новому городу?

Козловский: Адаптация в Москве прошла, акклиматизация тоже. Климат в Москве лучше.

Бойкова: Честно говоря, когда мы летом занимались на улице, очень тяжело, потому что в Москве ветра никогда нет. В Питере всегда ветер есть, и свежо. А в Москве душновато разминаться.

– Что думаете о повторении музыки La Boheme у нескольких фигуристов?

Козловский: Ничего не знаем, мы были первыми!

Бойкова: Мы поставили программу сразу после финала Гран-при. Заранее, скажем так. Мы посмеялись, что у нас «клуб богем».

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4 комментария

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imaxim
В очередь!
+17
-1
+16
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Ирина С
Козловский опять первый в очереди?
+4
0
+4
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