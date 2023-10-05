Этап Гран-при России в Уфе пройдет на ледовой площадке нестандартного размера – она меньше обычной на 120 м²

Теги ФФКР Серия Гран-при России Фигурное катание

Этап Гран-при России в Уфе пройдет на ледовой площадке нестандартного размера.

«Вниманию тренеров и представителей команд! ФФКР (Федерации фигурного катания России) доводит до вашего сведения, что ледовая площадка Дворца спорта имеет нестандартный размер – 28х60 м!» – говорится в сообщении федерации.

Стандарт для соревнований составляет 30х60 м – на 120 м² больше.

Этап пройдет с 11 по 15 октября. Уфа впервые примет Гран-при впервые.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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1 комментарий

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Самая цитируемая и вообще недура
А других площадок, стандартных для ФК, в стране не нашлось, что ли? чтобы фигуристы рисунок программ не ломали под 1 только этап?!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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