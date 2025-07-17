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  • Этери Тутберидзе: «Естественно, работая столько лет на льду, ты хочешь вывести спортсмена на высшую ступень пьедестала. Это не тщеславие, это любовь к себе»
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Этери Тутберидзе: «Естественно, работая столько лет на льду, ты хочешь вывести спортсмена на высшую ступень пьедестала. Это не тщеславие, это любовь к себе»

Тутберидзе назвала любовь к себе мотивацией добиваться побед со спортсменами.

– И все-таки вернемся к теме тщеславия. Мне кажется, нереально добиться олимпийской медали без тщеславных амбиций. 

– Для меня это не про тщеславие. Я же не сразу пришла к медалям – путь был долгий. Сначала моих спортсменов не принимали, даже когда они катались на том же уровне. Тогда я поняла: чтобы побеждать, нужно быть на голову сильнее конкурентов.

Например, ставить все прыжки во вторую половину программы. Когда отменили коэффициент за вторую половину – пришлось искать другие способы: добавлять в программу элементы ультра-си, хоть это и рискованнее. Все для того, чтобы оставить соперников позади.

Естественно, работая столько лет на льду, ты хочешь, чтобы твой спортсмен состоялся. Хочешь вывести его на высшую ступень пьедестала. Это нормально. Это не тщеславие. Это любовь к себе. Все, что вы делаете, – вы делаете для себя, – сказала тренер Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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