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Ирина Роднина: «Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпиаду. А почему мы не можем провести еще раз? При этом не только Москва готова, Казань тоже может»

Ирина Роднина считает, что Казань готова провести Олимпийские игры.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что Россия готова к проведению Игр, а также планирует в будущем заявляться в качестве страны-хозяйки.

«Лос-Анджелес в 2028 году в третий раз уже примет Олимпийские игры. А почему мы не можем провести еще раз? Можем, конечно. Мы умеем проводить крупнейшие турниры, нам это хорошо удается.

Спортсмены, туристы, все были довольны и Олимпиадой в Сочи, и в целом соревнованиями, которые проходили в России. Я ни от кого не слышала отрицательного отзыва. Если международному руководству что-то не нравилось, то это их проблемы. Олимпийские игры проводятся не для Международного олимпийского комитета, а для спортсменов и болельщиков.

При этом не только Москва готова провести Олимпиаду. Казань тоже может. В этом городе серьезно улучшили инфраструктуру, он успешно провел Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта и многие другие соревнования.

На самом деле в нашей стране много городов, которые справятся с проведением крупнейших турниров», – сказала Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoИрина Роднина
logoМихаил Дегтярев
logoСочи-2014
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