Татьяна Тарасова: «Очень редко выдающиеся спортсмены становятся тренерами. Не каждому замученному хочется идти и мучить другого»

Татьяна Тарасова объяснила, почему спортсмены не хотят становиться тренерами.

– К концу путешествия (карьеры) каждый спортсмен понимает, что тренерская доля очень тяжелая. Сначала-то не очень все понимают.

А к концу видят, понимают, что тяжелая. И не каждому – уже замученному – спортсмену хочется идти и мучить другого. И заставлять, и учить, и из-за этого не спать самому, и из-за этого жизнь отдавать, потому что вот только что жизнь отдавали за себя.

Невозможно, это невозможно. Поэтому очень редко выдающиеся спортсмены остаются и становятся тренерами.

– Вы всегда были для своих учеников не только тренером, но еще и мамой.

– Мама, папа, бабушка – все вместе. Делала все, что надо для того, чтобы шел процесс. Надо ноги гладить – буду гладить. Надо час – буду час.

Надо научиться массировать как следует – научусь, буду массировать, когда массажиста нет каждый день. Потому что массажиста надо было заслужить, естественно, чтобы к тебе в группу дали. Я заслужила массажиста, но это было потом, а мне нужно было до этого. Я массировала всех своих. А куда деваться? Денег нет, чтобы идти кого-то просить.

Потом, кого-то – не годится, а ты знаешь, что нужно отмассировать, что нужно в порядок привести. Ты же что дурак, чтобы не научиться? Для своих, делать свое дело, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.