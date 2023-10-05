Татьяна Тарасова: «Очень редко выдающиеся спортсмены становятся тренерами. Не каждому замученному хочется идти и мучить другого»
Татьяна Тарасова объяснила, почему спортсмены не хотят становиться тренерами.
– К концу путешествия (карьеры) каждый спортсмен понимает, что тренерская доля очень тяжелая. Сначала-то не очень все понимают.
А к концу видят, понимают, что тяжелая. И не каждому – уже замученному – спортсмену хочется идти и мучить другого. И заставлять, и учить, и из-за этого не спать самому, и из-за этого жизнь отдавать, потому что вот только что жизнь отдавали за себя.
Невозможно, это невозможно. Поэтому очень редко выдающиеся спортсмены остаются и становятся тренерами.
– Вы всегда были для своих учеников не только тренером, но еще и мамой.
– Мама, папа, бабушка – все вместе. Делала все, что надо для того, чтобы шел процесс. Надо ноги гладить – буду гладить. Надо час – буду час.
Надо научиться массировать как следует – научусь, буду массировать, когда массажиста нет каждый день. Потому что массажиста надо было заслужить, естественно, чтобы к тебе в группу дали. Я заслужила массажиста, но это было потом, а мне нужно было до этого. Я массировала всех своих. А куда деваться? Денег нет, чтобы идти кого-то просить.
Потом, кого-то – не годится, а ты знаешь, что нужно отмассировать, что нужно в порядок привести. Ты же что дурак, чтобы не научиться? Для своих, делать свое дело, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
Все, что она говорила верно по жизни и в Спорте. Они касались более ее успехов в тренерской деятельности и чуть косвенно фигуристов современности , потому что не хотели всполохов болельщицких , как и Макс сказал и сама ТАТ намекнула.
Ведь действительно мало тренеров с успешной спортивной карьерой в ФК. И с неохотой после сложностей в Спорте самого , идут тренировать .С учеником вновь надо проходить процесс преодолений, взлетов, падений, восстановлений …..это сложно .
И с юмором нормально :не каждому замученному , хочется мучать других ))) она то знает , что говорит .