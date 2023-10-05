Тарасова о мужском катании в России: «Не хватает оригинальных программ, прыжков. Даже выйдешь на тренировку к американцам и видишь: четверной, четверной, четверной»

Татьяна Тарасова считает, что в российском мужском катании не хватает четверных.

– Есть у нас новая «летающая табуретка»?

– «Летающие табуретки» есть. Стараются мальчики, стараются. Их много летающих. Мальчики неплохие.

– Выделите кого-то?

– Нет, не выделю. Вот такие были показательные выступления (имеет в виду контрольные прокаты сборной – Sports.ru), что я не могла выделить для себя никого.

– Мне понравился Марк Кондратюк.

– Да, мне тоже он понравился. Я думаю, что он лучше всех. Они и есть лучше всех.

– А вы не можете выделить кого-то, потому что не хватает оригинальных программ, харизмы.

– Да, не хватает оригинальных программ. Не хватает прыжков – пусть с простых заходов, но четверных. Даже выйдешь на тренировку к западникам, к американцам – и ты видишь, как они прыгают: четверной, четверной, четверной. У нас немножко не так. Мы сейчас готовимся к четверному, сейчас будем его прыгать, мы все ждем четверной, потом вот будем заходить, вот заходим, вот разбежались – нет, не попали.

Что-то, мне кажется, не так. Но дай бог, чтобы в сезоне это все разыгралось, чтобы были четверные прыжки легко. А то получается и аксель три с половиной тяжело. Никто не показал такой аксель, как был у Лешки Ягудина. Было по-другому. После акселя было понятно, что надо ставить 6.0. Это суперэлемент какой-то!

А потом эти четверные, которые они прыгают. Уже прыгают 20 лет. Тулуп – сколько лет его прыгают! И что, все нельзя прыгать (чисто) тулуп? – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.