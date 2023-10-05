Тарасова о мужском катании в России: «Не хватает оригинальных программ, прыжков. Даже выйдешь на тренировку к американцам и видишь: четверной, четверной, четверной»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России сборная США мужское катание контрольные прокаты Марк Кондратюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что в российском мужском катании не хватает четверных.

– Есть у нас новая «летающая табуретка»?

– «Летающие табуретки» есть. Стараются мальчики, стараются. Их много летающих. Мальчики неплохие.

– Выделите кого-то?

– Нет, не выделю. Вот такие были показательные выступления (имеет в виду контрольные прокаты сборной – Sports.ru), что я не могла выделить для себя никого.

– Мне понравился Марк Кондратюк.

– Да, мне тоже он понравился. Я думаю, что он лучше всех. Они и есть лучше всех.

– А вы не можете выделить кого-то, потому что не хватает оригинальных программ, харизмы.

– Да, не хватает оригинальных программ. Не хватает прыжков – пусть с простых заходов, но четверных. Даже выйдешь на тренировку к западникам, к американцам – и ты видишь, как они прыгают: четверной, четверной, четверной. У нас немножко не так. Мы сейчас готовимся к четверному, сейчас будем его прыгать, мы все ждем четверной, потом вот будем заходить, вот заходим, вот разбежались – нет, не попали.

Что-то, мне кажется, не так. Но дай бог, чтобы в сезоне это все разыгралось, чтобы были четверные прыжки легко. А то получается и аксель три с половиной тяжело. Никто не показал такой аксель, как был у Лешки Ягудина. Было по-другому. После акселя было понятно, что надо ставить 6.0. Это суперэлемент какой-то!

А потом эти четверные, которые они прыгают. Уже прыгают 20 лет. Тулуп – сколько лет его прыгают! И что, все нельзя прыгать (чисто) тулуп? – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

19 комментариев

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Лека-Лека
По-моему, ТАТ живет прошлым.
Где она видела активно и много прыгающих американцев? Малинин в глазах рябит?
Да и вообще МО в мире сейчас не блещет. Есть пара-тройка интересных ребят.
А наши подтянутся.
+15
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Нюша Нюсина
Джейсон, наверное, квады запрыгал. ждемС)
+7
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Светлана Менова
Эээ, сорри, но таких американцев сейчас всего одна штука, и это Малинин. Наши парни в среднем по больнице прыгают гораздо больше квадов, чем участники ЧСША, где и дупелек можно увидеть.
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Лемур
Фигню ТАТ говорит. Не думаю, что у них кол-во четверных на душу фигуристов больше чем у нас. Мне кажется , у нас сейчас только ленивый не прыгает, как минимум, пару младших квадов . Стареет мадам...
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N-fox
Прежставила, как Браун выходит не тренировку и штампует четверные. Он, наверное, тоже иногда представляет.
+6
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Delirium
Ответ Железная Леди
Интересно когда ТАТ в последний раз была на тренировках западников, американцев?
Она ж в США вроде летом 2022 летала, там и видела.
+5
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private dancer
Ответ Лека-Лека
По-моему, ТАТ живет прошлым. Где она видела активно и много прыгающих американцев? Малинин в глазах рябит? Да и вообще МО в мире сейчас не блещет. Есть пара-тройка интересных ребят. А наши подтянутся.
Она не просто прошлым живёт, а по определенным тпричинам. К сожалению, не все к такому возрасту могут подойти в светлом уме. Так-то она по идее должна помнить, что ещё лет десять назад ( если не меньше) на контрольных ипрокатах многие макеты без прыжков катали. И тогда ещё международку никто не отменял. Но и тогда что-то обилия удачно выполненных четверных от мальчиков не заметно было. Сейчас у нас, наоборот, много интересных парней на разные вкусыи я верю, что они ещё поборются в сезоне.
А к высказываниям ТАТ сейчас просто не нужно относиться серьёзно.
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Oleandra
Согласна.. у Мишина как не было лутцев и флипов, так и нет.. у Соколовской все коряво катают, у Рукавицына устают к концу программ.. все застыли в начале века, особенно в качестве программ..
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Светлана Романова
Как обычно, наш корявый Кондратюк из ЦСКА лучше всех.А трикселек только у Ягудина хорош был,Коляда его точно не прыгал.
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Ливия
Почему ТАТ привела в пример американцев? У них сейчас только Илья делает квад-квад-квад. Кроме него кто еще стабильно прыгает много квадов?
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Дениса
У США есть только Малинин и больше никого Браун бе0 квадов, а у нас есть Семененко, Гуменник, Алиев, Игнатова, мозалев,
+3
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Mariaku
В нашем мо хочется видеть больше уникальных, насыщенных фишечками программ без пустых мест и без езды от бортика к бортику! Чтобы в ходе исполнения мальчики не бросали поставленную хореографию в погоне за прыжками и чтобы оставалось на что посмотреть, даже если прыжки не пошли. Одиночникам хорошо бы раскрепоститься, растанцеваться, быть не такими зажатыми и деревянными, просто зажигать! Люблю нынешнее поколение, но надежда уже в основном на мальчиков, которым сейчас лет 13.
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sport-forever
Мне тоже программы Марка понравились, но что-то Тарасова ранее его не сильно хвалила, а на этапе Кубка даже ругала нехило, но стоило временно согласиться заменить Марку Алексея в шоу, так сразу можно и похвалить...
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Mion
Малинин, Шома прыгают 4+ квада. Остальные 2, реже 3. Но по поводу программ согласна, что наши не всегда делают что-то новое и интересное. Тот же Лутфулин заслуживает интересных программ
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scorp19
Тарасова, скаже лучше в сотый раз что ты думаешь о футболе. Мне кажется, ты в нём будешь экспертнее чем в своём междусобойчике.
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Железная Леди
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Интересно когда ТАТ в последний раз была на тренировках западников, американцев?
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ИннаВБ
Ответ N-fox
Прежставила, как Браун выходит не тренировку и штампует четверные. Он, наверное, тоже иногда представляет.
Мда, ТАТ где то потерялась(
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unknownman
Это где этот иноагент втихаря ходит на тренировки американцев?
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Лека-Лека
Ответ private dancer
Она не просто прошлым живёт, а по определенным тпричинам. К сожалению, не все к такому возрасту могут подойти в светлом уме. Так-то она по идее должна помнить, что ещё лет десять назад ( если не меньше) на контрольных ипрокатах многие макеты без прыжков катали. И тогда ещё международку никто не отменял. Но и тогда что-то обилия удачно выполненных четверных от мальчиков не заметно было. Сейчас у нас, наоборот, много интересных парней на разные вкусыи я верю, что они ещё поборются в сезоне. А к высказываниям ТАТ сейчас просто не нужно относиться серьёзно.
Согласна
0
0
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