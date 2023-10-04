Тарасова о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде: «Звери, свиньи! Это решение может распространиться и на основные Игры в Париже»

Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск россиян к юношеской Олимпиаде.

Зимние юношеские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея.

Ранее «Советский спорт» опубликовал заявление Международного олимпийского комитета, в котором говорилось, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может выступать в Канвондо.

Однако затем в заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в Играх. Никакого дальнейшего решения принято не было».

«Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.