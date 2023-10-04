Тарасова о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде: «Звери, свиньи! Это решение может распространиться и на основные Игры в Париже»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Юношеские олимпийские игры Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск россиян к юношеской Олимпиаде.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея.

Ранее «Советский спорт» опубликовал заявление Международного олимпийского комитета, в котором говорилось, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может выступать в Канвондо. 

Однако затем в МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в Играх. Никакого дальнейшего решения принято не было». 

«Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Works Tarmac SL7
Прохрюкала тарасова
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Spector
У Захаровой практику брала или сама хабалка?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИглесиасХулио
А потом будет визжать и не понимать, как так нас еще и в Париж не пустят. Смешно наверно самой
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воен
Мне кажется, или у патриотов какое-то биполярное расстройство, близкое к шизе: с одной стороны, они обвиняют западные страны в фашизме, наицзме и прочих вещах, но при этом жутко недовольны, что они не дают выступать рос. спортсменам. Вопрос. Зачем вообще контактировать с "фашистами"?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Odin Odin
Вот настоящее ее нутро вылазит на ружу!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Пару дней назад некоторые доказывали, что ТАТ аж эталон воспитанности и такта)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
den70
Хочу пожелать ТАТ здоровья.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванзай
чей тут визг раздался?))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Полетели клочки по закоулочкам от Тарасовой... Потрясающий лексикон от заслуженного тренера в преклонном возрасте.

Ну так и не ждите в ответ хорошего отношения, всё возвращается той же монетой...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Вот бы и на взрослую олимпиаду в Милан не пустили.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуковский
Варвары такие варвары, болото и жабы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
А за "зверей" и "свиней" ТАТ ответит!?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркус
Какие позорные высказывания,а ещё -Женщина!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
Похоже, мимо призовых) . Вот и свистит фляга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
Типа "ниставониссяво", правда, Татьяна Анатольевна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clandestina
тараска сама похожа на жирную старую свинью, screen violence
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Пустохин
А что сделала наша страна, что бы наши спортсмены там выступали? Угрожала всему миру ядерным пеплом? Называла большую часть мира своими врагами? А по части спортивных чиновников? Обещали, что что-то там сделают, что бы наши спортсмены где-то там участвовали? А что предприняли по факту?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sava k
Ответ Dmitry Spector
У Захаровой практику брала или сама хабалка?
2 сапога-пара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий