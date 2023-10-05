Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Ван Шиюэ и Лю Синьюй покажут произвольные танцы
5 октября на турнире Shanghai Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
Шанхай, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10.45 по московскому времени.
1. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 77,14
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 73,56
3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 70,64
4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,44
5. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 63,98
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