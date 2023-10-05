Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Ван Шиюэ и Лю Синьюй покажут произвольные танцы

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5 октября на турнире Shanghai Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10.45 по московскому времени.

1. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) 

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 77,14

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 73,56

3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 70,64

4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 64,44

5. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 63,98

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