Глеб Смолкин: «Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно привыкнуть к соревнованиям»
Глеб Смолкин оценил выступление их дуэта с Дианой Дэвис на мемориале Непелы.
Грузинский дуэт занял на соревнованиях второе место. В произвольном танце партнерша допустила падение.
«Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно заново привыкнуть к соревнованиям, так что, вероятно, нормально, что такие вещи случаются.
Но, несмотря на это, мы получили хорошие оценки, и это говорит о том, что судьи оценили нашу программу.
Диана изображает черного лебедя, который хочет соблазнить принца и в конце концов добивается успеха!» – приводит слова Смолкина Golden Skate.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
Только мне кажется пачку лучше убрать, не идут они фигуристкам, это для балерин, а Диане можно сделать симпатичную юбочку.
Помню, у меня вызывала улыбку пухленькая Елена Ильина в пачке)
И вообще фигуристки не балерины и не надо их пытаться копировать в ледовом танце.