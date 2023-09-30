Глеб Смолкин: «Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно привыкнуть к соревнованиям»

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Глеб Смолкин оценил выступление их дуэта с Дианой Дэвис на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял на соревнованиях второе место. В произвольном танце партнерша допустила падение. 

«Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно заново привыкнуть к соревнованиям, так что, вероятно, нормально, что такие вещи случаются.

Но, несмотря на это, мы получили хорошие оценки, и это говорит о том, что судьи оценили нашу программу.

Диана изображает черного лебедя, который хочет соблазнить принца и в конце концов добивается успеха!» – приводит слова Смолкина Golden Skate.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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15 комментариев

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asusp527
Ответ Grads
А мне понравился ПП у Глеба и Дианы, и время еще есть до чемпионата Европы поработать. Только мне кажется пачку лучше убрать, не идут они фигуристкам, это для балерин, а Диане можно сделать симпатичную юбочку. Помню, у меня вызывала улыбку пухленькая Елена Ильина в пачке) И вообще фигуристки не балерины и не надо их пытаться копировать в ледовом танце.
Ильиных выглядела королевой лебедей, а Диша смотрится гадким утенком...
+14
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+8
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asusp527
Ответ Призрачный триксель
Заменить ПП, это издевательство над ЛО
Уж и не знаю, кого может соблазнить подобный лебедь...
+12
-5
+7
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Mariaku
Споткнуться могут и танцоры высокого уровня, падение - это только минус балл дедакшена, но должно же быть видно качество остальных составляющих танца: скольжение, глубокие рёбра, близкие позиции, идея постановки, попадание в музыкальные акценты, скорость.
+7
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spf12
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Проанализировать и идти дальше! Удачи на следующих стартах Диане и Глебу.
+18
-14
+4
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Призрачный триксель
Заменить ПП, это издевательство над ЛО
+12
-9
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Grads
А мне понравился ПП у Глеба и Дианы, и время еще есть до чемпионата Европы поработать.
Только мне кажется пачку лучше убрать, не идут они фигуристкам, это для балерин, а Диане можно сделать симпатичную юбочку.
Помню, у меня вызывала улыбку пухленькая Елена Ильина в пачке)
И вообще фигуристки не балерины и не надо их пытаться копировать в ледовом танце.
+10
-8
+2
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Wayne Gretzky 99
Грузинский дуэт: Смолкин и Дэвис. Только мне кажется, что тут в фамилиях забыли окончания? Дзе и Швили???
+6
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Doctor V
Смолкин: «Сегодня у нас произошла досадная ошибка" - Сегодня у вас праздник = Впервые с марта 2022 смогли выехать из США, потому что Смолкину наконец дали гринкарт, как женатому год на американке.
+6
-5
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PolinaIvi
Ответ Призрачный триксель
Заменить ПП, это издевательство над ЛО
Отличный танец, не нужно ничего менять, нужно шлифовать. Его интересно смотреть, а за классическим ЛО можно пройти в балет.
+7
-7
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Doctor V
Ответ Лиля Симонова
Завидуйте, дали. Теперь он свободно передвигается и соревнуется.
Чему завидовать? Женитьбе на Дэвис? - Повязаный он, в полной зависимости от жёнушки и ещё больше от её мамули.
+4
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0
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Irina037
Ответ Doctor V
Чему завидовать? Женитьбе на Дэвис? - Повязаный он, в полной зависимости от жёнушки и ещё больше от её мамули.
Да вдруг у них чувства
0
0
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