Глеб Смолкин: «Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно привыкнуть к соревнованиям»

Глеб Смолкин оценил выступление их дуэта с Дианой Дэвис на мемориале Непелы.

Грузинский дуэт занял на соревнованиях второе место. В произвольном танце партнерша допустила падение.

«Сегодня у нас произошла досадная ошибка на твиззлах. Думаю, нам нужно заново привыкнуть к соревнованиям, так что, вероятно, нормально, что такие вещи случаются.

Но, несмотря на это, мы получили хорошие оценки, и это говорит о том, что судьи оценили нашу программу.

Диана изображает черного лебедя, который хочет соблазнить принца и в конце концов добивается успеха!» – приводит слова Смолкина Golden Skate.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?