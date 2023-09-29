Винсент Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир Пекина-2022.

Награждение на не было проведено из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки .

«Я получил положительный результат теста на коронавирус и пропустил личные соревнования. Это уже было достаточно сюрреалистично. Но затем ситуация начала становиться все сложнее и абсурднее.

Не думаю, что кто-то из нас предполагал, что решение этого, казалось бы, ясного вопроса займет так много времени. Но вот мы здесь, и все это по-прежнему кажется сюрреалистичным, как и в первый день», – сказал Чжоу.

Фигурист вспомнил, что еще в Пекине американские спортсмены встречались с представителями Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), которые обрисовали ситуацию с юридической точки зрения.

«Очевидно, что на тот момент было известно не так много. Однако мы ушли с этой встречи, получив обещания, что вопрос будет решен как можно быстрее. Но вот прошло 19 месяцев, и о нас как будто забыли.

Организации, которые имеют власть и отвечают за принятие реальных решений, ничего нам не говорили. Все, что мы получали – это пресс-релизы, которые может прочитать любой, у кого есть доступ в интернет. Так что мы знаем не больше, чем вы», – отметил Чжоу.

«Неполучение олимпийской медали связано со значительными экономическими издержками. Спонсоры любят медали.

Очень тяжело, когда ты выкладываешься на полную катушку, а потом тебе просто нечего показать. Спонсоры смотрят на тебя так: «Ну, ты же не медалист Олимпиады», и твоя рыночная стоимость уже не та», – приводит слова Чжоу CNN.

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