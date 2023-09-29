Винсент Чжоу: «Неполучение олимпийской медали – это значительные экономические издержки. Для спонсоров ты не медалист Олимпиады»

Теги допинг сборная США Олимпиада-2022 мужское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Винсент Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир Пекина-2022.

Награждение на Олимпиаде не было проведено из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой

«Я получил положительный результат теста на коронавирус и пропустил личные соревнования. Это уже было достаточно сюрреалистично. Но затем ситуация начала становиться все сложнее и абсурднее. 

Не думаю, что кто-то из нас предполагал, что решение этого, казалось бы, ясного вопроса займет так много времени. Но вот мы здесь, и все это по-прежнему кажется сюрреалистичным, как и в первый день», – сказал Чжоу. 

Фигурист вспомнил, что еще в Пекине американские спортсмены встречались с представителями Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), которые обрисовали ситуацию с юридической точки зрения.

«Очевидно, что на тот момент было известно не так много. Однако мы ушли с этой встречи, получив обещания, что вопрос будет решен как можно быстрее. Но вот прошло 19 месяцев, и о нас как будто забыли.

Организации, которые имеют власть и отвечают за принятие реальных решений, ничего нам не говорили. Все, что мы получали – это пресс-релизы, которые может прочитать любой, у кого есть доступ в интернет. Так что мы знаем не больше, чем вы», – отметил Чжоу. 

«Неполучение олимпийской медали связано со значительными экономическими издержками. Спонсоры любят медали. 

Очень тяжело, когда ты выкладываешься на полную катушку, а потом тебе просто нечего показать. Спонсоры смотрят на тебя так: «Ну, ты же не медалист Олимпиады», и твоя рыночная стоимость уже не та», – приводит слова Чжоу CNN. 

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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65 комментариев

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Кошка Матраскина
Чёт я сомневаюсь что Чжоу был бы востребован у спонсоров. Особенно, когда есть Чен.
+62
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Лизавета Анна -Мария
Тот, кто делает недокруты и "бабочки" на самом ответственном прокате, и не могут иметь " рыночную стоимость" априори.
Мечтай дальше...)
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+40
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Olga.t
Так вот в чем главная претензия Чжоу - нет богатых спонсоров. Его не волнует справедливое разбирательство в отношении российской фигуристки, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Время идёт, денюжки проплывают мимо...
Хотя есть сомнения, что спонсоры пойдут к Чжоу толпой, если его мечты сбудутся.
+35
-7
+28
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Ягун Ягунини
Громче всех кричит тот, кто хуже всех из американцев откатал на ОИ в команднике.
+29
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+28
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Самая цитируемая и вообще недура
Винс, так это же прекрасно, прекрааасно! 👍 Хоть какая-то нам моральная компенсация за вашу ненависть. Привет, кстати, подруге по разуму, которая #давнооттуда
+26
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+22
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Олег Кузнецов
Ответ Кошка Матраскина
Чёт я сомневаюсь что Чжоу был бы востребован у спонсоров. Особенно, когда есть Чен.
Парень проиграл по спортивному принципу однозначно, но пытается выкружить себе медаль с помощью ВАДА...Не пацан.
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+19
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AAPolyansky
безусловно, но мы-то тут причем? ничто и никто не мешало МОК и ISU провести награждение - соревнования проведены, результаты установлены. допинговое разбирательство - это параллельная история, к ним прямого касательства не имеющая
+19
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Владислава Крюкова
Ответ Black square
Нравится это кому-то или нет, но он абсолютно прав в данных словах. Это действиетльно так. "Рыночная стоимость" звучит грубо, но зато правдиво. Все, кто не получил медали - потеряли не только "медальку", но и время с деньгами. Когда им уже отдадут даже если и серебро, то по истечению времени ажиотаж спадет и они нафиг никому на сдались. Это касается всех сборных.
Пусть себе спасибо скажет. Медальку ему могли отдать ещё 7 февраля, но из-за самого Чжоу её не дали.
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King_bez_ice
Не сказала бы, что Чжоу прям таки выложился и у него забрали медаль
Плюс в Америке ценятся все-таки спортсмены с более значимыми титулами
Короче много слов от него в последнее время
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Mion
Блин, ну это смешно) ныть о медали олимпиады, заняв третье место в своей группе) это выкладываться на полную катушку?))
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Ir_rish
Ответ Кошка Матраскина
Чёт я сомневаюсь что Чжоу был бы востребован у спонсоров. Особенно, когда есть Чен.
Ну с медалью таки шансов было бы больше.
Это Чену особой разницы нет: медалью больше, медалью меньше...
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Maturmalai
Чжоу: Дайте мне спонсорский контракт, я олимпийский призер. Во всех новостях написано.
Спонсор: Новости-шмовости. А чем-то осязаемым докажешь? Медаль принес?
Чжоу: Нет, медаль не выдали пока кейс Валиевой тянется.
Спонсор: Ты кто такой? Давай, до свиданья.

Если диалог сложился так, то Винсенту лучше поискать других спонсоров.
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Svetmel
Ответ Black square
Нравится это кому-то или нет, но он абсолютно прав в данных словах. Это действиетльно так. "Рыночная стоимость" звучит грубо, но зато правдиво. Все, кто не получил медали - потеряли не только "медальку", но и время с деньгами. Когда им уже отдадут даже если и серебро, то по истечению времени ажиотаж спадет и они нафиг никому на сдались. Это касается всех сборных.
Чжоу и так на фиг не сдался никаким спонсорам. Все говорят, что даже Чен в Америке непопулярен. А тут какой-то Чжоу). Да, прям с медалью спонсоры в очередь к нему выстраиваться будут.
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sashafan2
Ну т.е Чжоу хочет монетизировать медальку, которая получена благодаря другим спортсменам.
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Григорий Молотков
Ответ Олег Кузнецов
Парень проиграл по спортивному принципу однозначно, но пытается выкружить себе медаль с помощью ВАДА...Не пацан.
Проиграл, но медаль то должен получить.
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Black square
Ответ Olga.t
Так вот в чем главная претензия Чжоу - нет богатых спонсоров. Его не волнует справедливое разбирательство в отношении российской фигуристки, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Время идёт, денюжки проплывают мимо... Хотя есть сомнения, что спонсоры пойдут к Чжоу толпой, если его мечты сбудутся.
А вы думаете там есть кто то, кто переживает не за себя? Может вы не знали, но спортсмены как раз и работают для этого, чтобы после ОИ получить заслуженные лавры и контракты. Учитывая, что в других сборных, (не в РФ) нет гос.финансирования, то для них ОИ это реально возможность для контракта и чтобы себя кормить. Им никто БМВ с квартирой там не дарит.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Натан Чен выиграл серебро для этого глупого маленького мальчика Чжоу. Чжоу набрал 171 балл, что было бы достаточно для 7-го или 8-го места в личном зачете. Ему следовало бы каждый день благодарить Натана Чена за его серебряную медаль.
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Сладкий пончик
Это опять тот фигурист, который похоронил шансы американцев на золото командника? Ню-ню.
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Маргарита В Сафронова
дадут тебе серебро, узбагойся, Винсент
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Ягун Ягунини
Ответ Алиса без миелофона
Ну вот не надо тут, не откатал он хуже Карен Чен
Хуже. От Чен примерно такой прокат и ожидался, она никогда не была ровней нашим, японским, корейским девушкам. А Чжоу всё-таки призером ЧМ был, он своим прокатом опустился гораздо ниже своего уровня.
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Lapo Elkann
Заткнуться бы Чжоу. Достал своим положительным результатом теста на коронавирус , лучшая девушка может быть за всю историю ФК получила положительный результат на пробу и может лишиться всего. Хотя обошла этого плачущего человечка на 20 баллов.
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lepestok
бедолага, для спонсоров он никто)))) теперь понятно, почему он истерит)))
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s3mp3riuv3nis
хнык-хнык)
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EmperorNazer
Ой, да ладно тебе сказки рассказывать, Винс. Спонсоры не дураки и понимают разницу между личной медалью и командной, причем полученной в качестве статиста.
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justbored
Ну наконец-то перешёл к сути всего переполоха))
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