Винсент Чжоу: «Неполучение олимпийской медали – это значительные экономические издержки. Для спонсоров ты не медалист Олимпиады»
Винсент Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир Пекина-2022.
Награждение на Олимпиаде не было проведено из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой.
«Я получил положительный результат теста на коронавирус и пропустил личные соревнования. Это уже было достаточно сюрреалистично. Но затем ситуация начала становиться все сложнее и абсурднее.
Не думаю, что кто-то из нас предполагал, что решение этого, казалось бы, ясного вопроса займет так много времени. Но вот мы здесь, и все это по-прежнему кажется сюрреалистичным, как и в первый день», – сказал Чжоу.
Фигурист вспомнил, что еще в Пекине американские спортсмены встречались с представителями Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC), которые обрисовали ситуацию с юридической точки зрения.
«Очевидно, что на тот момент было известно не так много. Однако мы ушли с этой встречи, получив обещания, что вопрос будет решен как можно быстрее. Но вот прошло 19 месяцев, и о нас как будто забыли.
Организации, которые имеют власть и отвечают за принятие реальных решений, ничего нам не говорили. Все, что мы получали – это пресс-релизы, которые может прочитать любой, у кого есть доступ в интернет. Так что мы знаем не больше, чем вы», – отметил Чжоу.
«Неполучение олимпийской медали связано со значительными экономическими издержками. Спонсоры любят медали.
Очень тяжело, когда ты выкладываешься на полную катушку, а потом тебе просто нечего показать. Спонсоры смотрят на тебя так: «Ну, ты же не медалист Олимпиады», и твоя рыночная стоимость уже не та», – приводит слова Чжоу CNN.
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
Мечтай дальше...)
Хотя есть сомнения, что спонсоры пойдут к Чжоу толпой, если его мечты сбудутся.
Плюс в Америке ценятся все-таки спортсмены с более значимыми титулами
Короче много слов от него в последнее время
Это Чену особой разницы нет: медалью больше, медалью меньше...
Спонсор: Новости-шмовости. А чем-то осязаемым докажешь? Медаль принес?
Чжоу: Нет, медаль не выдали пока кейс Валиевой тянется.
Спонсор: Ты кто такой? Давай, до свиданья.
Если диалог сложился так, то Винсенту лучше поискать других спонсоров.