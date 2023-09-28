Александра Трусова: «Я такой человек, который всегда рисковал и будет рисковать. Неинтересно кататься просто, как могут все»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова заявила, что всегда будет рисковать в фигурном катании.

– На контрольных прокатах этого года было всего 4 попытки ультра-си у девушек, ты прыгнула 5 в одной программе. С чем связываешь откат?

– Все стали делать упор на хореографию, на чистоту исполнения, на саму программу. Все-таки сейчас это оценивается лучше, чем прыжки. И, наверное, все подстроились под систему. Это выбор каждого, абсолютно, кто как считает.

Я просто такой человек, который всегда рисковал, всегда будет рисковать. На мой взгляд, неинтересно кататься просто, как могут все. Пять четверных сделать очень сложно.

Для меня спорт всегда останется спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно в шоу.

– Что ты почувствовала, когда исполнила пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах?

– На прокатах у меня всегда получается лучше, чем на соревнованиях. Шла туда не делать пять четверных – просто показать свою программу, откатать хорошо. Но не было такого, что я точно должна сейчас сделать пять четверных.

Так получилось, я, конечно, была очень рада. И мне очень было приятно, что все так отреагировали, стоя хлопали. Это все было очень приятно, но я понимала, что это не то, к чему я иду, и та цель – она не выполнена. Потому что я хотела на соревнования.

– Считаешь ли ты, что в 18 лет можно показывать такую же сложную технику, как в 16?

– Да, конечно. На Олимпиаде выступала, мне уже было 17 с половиной. И это почти 18. Я уверена, что, в принципе, все, что ты показывал в 16, в 15, можно показывать, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт. 

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34 комментария

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Наталья Малинина
Сейчас все накинутся.
Но мне нравится её ответ. Такой подход и сделал её выделяющейся яркой спортсменкой.
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Svetlana Yablonskaya
Саша, дорогая, проблема в том, что ты сама не можешь катать так, как могут ну не все, но многие топ-спортсмены - чисто и красиво.
+24
-11
+13
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Лия Романова
при всем уважении, Саша путает фигурное катание с фигурным прыганием
+21
-9
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EmperorNazer
Эти ответы явно выдают принижение заслуг соперниц и высоченное ЧСВ. Все катают одинаково, одна я такая великая, уникальная и идущая против системы. Как будто сама Трусова откатает программы Щербаковой, Валиевой, Косторной так, как они. А самое главное, раз тебя интересуют только прыжки, а все остальное ты считаешь ненужной театральщиной и признаешь, что не делаешь того, чего хотят судьи, зачем тогда жаловаться, что у всех есть медали, а у тебя нет?
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Noche
Короче говоря, ее по-прежнему бомбит, что кому-то медали отдали "за красивое катание", но не ей, великой спортсменше. Просто глупая девка, которая не понимает самой сути фигурного катания, его сплетения танца и спорта. Меньше бы притягивали компоненты к технике, глядишь, и пришлось бы заинтересоваться хореографией.
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nina1212
Ответ Бильм@н
Потому что Саша это про спорт. Без таких спортсменов не было бы прогресса в фигурном катании.
Саша про какой то другой спорт Зачем ее вообще отдали в ФК? Отдали бы в прыжки в высоту) В ФК ее принуждали заниматься хореографией, показывать эмоции на льду, а она это терпеть не может. Получается всю свою карьеру она сопротивлялась, делала что то через силу
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Бильм@н
Потому что Саша это про спорт. Без таких спортсменов не было бы прогресса в фигурном катании.
+15
-7
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Александр Скворцов
За это мы Сашу и любим! За смелость и риск.
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Karina kolesnikova
Никогда не была Сашиной болельщицей, но ее участие придавало остроты всем стартам, где она участвовала. Даже если ее подход и не оправдал себя в плане титулов, личность она яркая и уникальная. Может наивно, но хотелось бы продолжения истории ТЩК.
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Нюша Нюсина
Саша, уникум. Она одарена в части прыжков. Да и просто бесстрашная. Но кактаттся красиво- скользить, интерпретировать и слышать музыку, владеть пластикой своего тела, уметь презентовать, это тоже талант. И им, так же владеют единицы. Как не крути, но это тоже уникумы. И сложно сказать, что труднее, а что легче.
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AlexFed
"Неинтересно кататься просто, как могут все, для меня спорт всегда останется спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно в шоу." - сказала Трусова и укатила в шоу. Особенно смешно читать про 5 четверных сейчас, когда выяснилось, что после ОИ больше не смогла приземлить ни одного, а вместо спорта, надела нелепый хвост и поплыла по течению))
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juliamart
Фигурное катание это именно сочетание спорта и искусства, только поэтому оно так привлекательно и популярно. Если идёт перекос в ту или иную сторону, уже не интересно. Так как идут просто танцульки или силовое катание. Кому удаётся синтез, тот и побеждает.
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SALMON
Ответ Svetlana Yablonskaya
Саша, дорогая, проблема в том, что ты сама не можешь катать так, как могут ну не все, но многие топ-спортсмены - чисто и красиво.
Кататься чисто и красиво могут многие, а прыгнуть 5 квадов на Олимпиаде, пусть и с помарками, удалось только одной Саше. Не надо это обесценивать. У нас и так к девочкам завышенные требования, если мальчики чисто прыгнули два тулупа и сальхов, то это праздник, а что бы было если бы они катались как Саша?)
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Sportsfan
Правильно Саша сказала: каждый выбирает сам. Кто-то делает акцент на хореографии, кто-то - на сложности. Это 2 разные стратегии, обе несут в себе свои риски, обе могут принести плоды. Каждый выбирает сам.
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Sportsfan
Ответ Svetlana Yablonskaya
Саша, дорогая, проблема в том, что ты сама не можешь катать так, как могут ну не все, но многие топ-спортсмены - чисто и красиво.
Зато она может прыгать так, как не могут другие. И что?
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vanessa2021
Ответ Девочка с севера
Она, как и все гении, опередила время. Сейчас её хают, а пройдёт время и все будут делать по 5 квадов. В 4А тоже никто не верил.
Никто и никогда больше не сделает 5 квадов в одной программе. Из девушек.
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Никто и никогда больше не сделает 5 квадов в одной программе. Из девушек.
В таком виде как Трусова очень хорошо что не слелают
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Грязный лютик
Риск-дело, конечно, благородное.
Но не всегда вознаграждается шампанским.
Иногда бывает и другой напиток, очень горький.
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Александр Шульгин
Ответ Наталья Малинина
Сейчас все накинутся. Но мне нравится её ответ. Такой подход и сделал её выделяющейся яркой спортсменкой.
Это ее выбор, только зачем тогда было кричать что у всех есть медаль, а у нее нет. Что выбрала то и получила
+4
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Елена Кочетова
Ответ Лия Романова
при всем уважении, Саша путает фигурное катание с фигурным прыганием
Прежде всего, фигурное катание это спорт, а не кордебалет на льду. Саша молодец, рекорды навсегда останутся в скрижалях, их можно побить только другими рекордами.
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Елена Кочетова
Ответ AlexFed
"Неинтересно кататься просто, как могут все, для меня спорт всегда останется спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно в шоу." - сказала Трусова и укатила в шоу. Особенно смешно читать про 5 четверных сейчас, когда выяснилось, что после ОИ больше не смогла приземлить ни одного, а вместо спорта, надела нелепый хвост и поплыла по течению))
Что за глупости? Вы видели русалок без хвоста? Всё по классике жанра: сначала хвост, потом ноги. Читайте сказки, будете добрее. Вас даже смешно читать. Расскажите публике, кто ещё прыгал 5-квадку среди девушек в 17+.
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Елена Кочетова
Ответ EmperorNazer
Эти ответы явно выдают принижение заслуг соперниц и высоченное ЧСВ. Все катают одинаково, одна я такая великая, уникальная и идущая против системы. Как будто сама Трусова откатает программы Щербаковой, Валиевой, Косторной так, как они. А самое главное, раз тебя интересуют только прыжки, а все остальное ты считаешь ненужной театральщиной и признаешь, что не делаешь того, чего хотят судьи, зачем тогда жаловаться, что у всех есть медали, а у тебя нет?
Не придумывайте отсебятину. Посмотрите ролик на ОККО, там ни капельки Саша в своих ответах не принижала соперниц. Наоборот, она сказала, что каждый выбирает сам, она вот такая и выбрала риск и прыжки.
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Девочка с севера
Ответ Наталья Малинина
Сейчас все накинутся. Но мне нравится её ответ. Такой подход и сделал её выделяющейся яркой спортсменкой.
Она, как и все гении, опередила время. Сейчас её хают, а пройдёт время и все будут делать по 5 квадов. В 4А тоже никто не верил.
+5
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Елена Кочетова
Ответ Александр Шульгин
В таком виде как Трусова очень хорошо что не слелают
Вам не понравился её прокат на ОП в Челябинске, когда публика стоя аплодировала и все эксперты и её тренеры визжали от восторга? Это было уникальное ЯВЛЕНИЕ! Видимо вам больше нравятся нудли. Кому что надо.
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Елена Кочетова
Ответ EmperorNazer
А, ну да, у нас же существуют только две крайности: либо пятиквадка, в угоду которой отбрасывается все остальное, либо "кордебалет на льду". И ничего, что другие топовые спортсменки как-то умудряются сочетать те самые хореографию, презентацию и чистоту исполнения, о чем так презрительно говорит Саша, со сложным техническим набором. Именно в этом балансе и заключается фигурное катание.
Саша спортсменка и рекордсменка. Вы пытаетесь её осудить, являясь диванным экспертом. Смотрите нудли, кто вам не даёт. Но и не надо осуждать людей, кто любит зрелищный спорт. Напомните, кто из девушек установил столько рекордов, как Саша в возрасте 17+
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