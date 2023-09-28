Александра Трусова: «Я такой человек, который всегда рисковал и будет рисковать. Неинтересно кататься просто, как могут все»

Александра Трусова заявила, что всегда будет рисковать в фигурном катании.

– На контрольных прокатах этого года было всего 4 попытки ультра-си у девушек, ты прыгнула 5 в одной программе. С чем связываешь откат?

– Все стали делать упор на хореографию, на чистоту исполнения, на саму программу. Все-таки сейчас это оценивается лучше, чем прыжки. И, наверное, все подстроились под систему. Это выбор каждого, абсолютно, кто как считает.

Я просто такой человек, который всегда рисковал, всегда будет рисковать. На мой взгляд, неинтересно кататься просто, как могут все. Пять четверных сделать очень сложно.

Для меня спорт всегда останется спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно в шоу.

– Что ты почувствовала, когда исполнила пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах?

– На прокатах у меня всегда получается лучше, чем на соревнованиях. Шла туда не делать пять четверных – просто показать свою программу, откатать хорошо. Но не было такого, что я точно должна сейчас сделать пять четверных.

Так получилось, я, конечно, была очень рада. И мне очень было приятно, что все так отреагировали, стоя хлопали. Это все было очень приятно, но я понимала, что это не то, к чему я иду, и та цель – она не выполнена. Потому что я хотела на соревнования.

– Считаешь ли ты, что в 18 лет можно показывать такую же сложную технику, как в 16?

– Да, конечно. На Олимпиаде выступала, мне уже было 17 с половиной. И это почти 18. Я уверена, что, в принципе, все, что ты показывал в 16, в 15, можно показывать, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт.

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике