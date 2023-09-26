Казакевич о фигурном катании: «Мне интересны Валиева, Трусова – у нее какой-то необычный стиль. Раньше следила за Медведевой, но она завершила»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Ирина Казакевич Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, кто из фигуристок ей нравится.

– Следите за миром фигурного катания?

– Больше смотрю какие-то интервью фигуристок, мне кажется, фигурное катание – более медийный вид спорта. Там и, кстати, в спортивной гимнастике я замечала, что они готовятся к соревнованиям месяц-два, а потом живут обычной жизнью, участвуют в шоу.

А ты думаешь: где мне найти время, чтобы просто побыть дома? У нас такой вид спорта, что ты семь месяцев тренируешься, четыре соревнуешься, один месяц отдыхаешь. И как отдыхаешь? Постоянно поддерживаешь себя в форме.

А они могут там записывать интервью, ходить на какие-то программы. И я больше слежу за тем, как они себя проявляют вне спорта. Когда получается посмотреть телевизор, когда он в принципе бывает на сборах – да, могу посмотреть какие-то выступления.

– За кем из фигуристок интереснее всего наблюдать?

– Из молодых, кто сейчас выступает, я даже не смогу назвать какие-то фамилии. Естественно, Камила Валиева и особенно Александра Трусова – у нее какой-то свой стиль такой необычный. Раньше следила за Евгенией Медведевой, но сейчас, насколько я знаю, она завершила профессиональную карьеру.

Как-то я была на Красной площади и проходила мимо ледового катка, и там объявляют Медведеву. Она просто для людей выступала со своим номером, представляете? Думаю: ничего себе!

Плюс я смотрела у Никиты Нагорного все выпуски шоу «Обмен спортом» с фигуристами. Особенно с Марком Кондратюком – прикольный выпуск, мне понравился, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в эстафете.

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24 комментария

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Капитан Немо
Трусова однозначно уникум - здесь не поспоришь. Камила тоже очень яркая и талантливая. Женя мне нравилась своим артистизмом.
+24
-3
+21
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Светлана М
Очень странное рассуждение про подготовку фигуристок 1-2 месяца. Даже мне, человеку далёкому от спорта, это высказывание кажется абсурдным.
+17
-1
+16
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Лия Романова
по поводу выступления Жени на катке зимой на Красной площади, соглашусь, это было очень красиво
+19
-7
+12
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Лия Романова
мнение «тренируются месяц - два, а потом живут обычной жизнью» сильно оторвано от реальности. В принципе ни один из спортсменов из любого вида спорта высших достижений не живет по такому графику. Месяц - два это тренировки для здоровья только
+13
-2
+11
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Tacciana
Ответ Светлана М
Очень странное рассуждение про подготовку фигуристок 1-2 месяца. Даже мне, человеку далёкому от спорта, это высказывание кажется абсурдным.
Или её неправильно поняли, или она совершенно не в теме фигурного катания
+9
0
+9
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Александр Гороховик
О нет, неужели не упомянуты золотые девочки Загитова и Щербакова?
+15
-7
+8
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Светлана М
Ответ Tacciana
Может, она именно сборы имела в виду? Просто неудачно выразилась?
А я так поняла, что сидишь дома, куча времени, ничего не делаешь, только в шоу выступаешь.
+9
-1
+8
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Tacciana
Ответ Лия Романова
по поводу выступления Жени на катке зимой на Красной площади, соглашусь, это было очень красиво
Сказочно!
+11
-3
+8
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Лия Романова
Ответ Tacciana
Может, она именно сборы имела в виду? Просто неудачно выразилась?
возможно, но для профессионального спортсмена высказывание все равно странное
+9
-1
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Бу!
блин, срочно обзвон и найти кого-то, кому нравится Щербакова
+10
-3
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Tacciana
Ответ Лия Романова
возможно, но для профессионального спортсмена высказывание все равно странное
опять же, это перепечатка.. знаем мы, как могут исказить прямую речь
+7
0
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Tytti
Ответ Светлана М
Очень странное рассуждение про подготовку фигуристок 1-2 месяца. Даже мне, человеку далёкому от спорта, это высказывание кажется абсурдным.
Насколько знаю за неделю перерыва в тренировках можно прыжки потерять. Да и тренируются с малых лет, почти все с трёх лет.
+7
0
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Tacciana
Ответ Лия Романова
мнение «тренируются месяц - два, а потом живут обычной жизнью» сильно оторвано от реальности. В принципе ни один из спортсменов из любого вида спорта высших достижений не живет по такому графику. Месяц - два это тренировки для здоровья только
Может, она именно сборы имела в виду? Просто неудачно выразилась?
+8
-1
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Olga Krayz
Ответ Светлана М
А я так поняла, что сидишь дома, куча времени, ничего не делаешь, только в шоу выступаешь.
Я тоже так поняла её слова
+6
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Anfitan
Там и, кстати, в спортивной гимнастике я замечала, что они готовятся к соревнованиям месяц-два, а потом живут обычной жизнью, участвуют в шоу.
_________________________
Ирина, эмммм......ну слов нет....

А ты думаешь: где мне найти время, чтобы просто побыть дома? У нас такой вид спорта, что ты семь месяцев тренируешься, четыре соревнуешься, один месяц отдыхаешь. И как отдыхаешь? Постоянно поддерживаешь себя в форме.
______________________________
Везет же фигуристкам......
+5
-1
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Док Аксель
Теперь спросите у фигуристок, что они думают о биатлоне и кого знают, смотрят ли соревнования, ведь у них больше свободного времени...
+2
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Николай Глыбочко
Ответ Викусик Шабаева
Да уж...видно очень сильно НЕ в теме человек
Видимо Ирина имела ввиду, что фигуристки месяц- два в году находятся в разъездах на соревнованиях, а тренируются дома, на своих ледовых площадках, этим они больше похожи на обычных людей.
+1
0
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Mary
Не согласна что фигуристы мало тренируются и даже когда катают в шоу у них все равно мало времени, репетиции
+1
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Викусик Шабаева
Да уж...видно очень сильно НЕ в теме человек
+1
-1
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