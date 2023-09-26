Казакевич о фигурном катании: «Мне интересны Валиева, Трусова – у нее какой-то необычный стиль. Раньше следила за Медведевой, но она завершила»

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, кто из фигуристок ей нравится.

– Следите за миром фигурного катания?

– Больше смотрю какие-то интервью фигуристок, мне кажется, фигурное катание – более медийный вид спорта. Там и, кстати, в спортивной гимнастике я замечала, что они готовятся к соревнованиям месяц-два, а потом живут обычной жизнью, участвуют в шоу.

А ты думаешь: где мне найти время, чтобы просто побыть дома? У нас такой вид спорта, что ты семь месяцев тренируешься, четыре соревнуешься, один месяц отдыхаешь. И как отдыхаешь? Постоянно поддерживаешь себя в форме.

А они могут там записывать интервью, ходить на какие-то программы. И я больше слежу за тем, как они себя проявляют вне спорта. Когда получается посмотреть телевизор, когда он в принципе бывает на сборах – да, могу посмотреть какие-то выступления.

– За кем из фигуристок интереснее всего наблюдать?

– Из молодых, кто сейчас выступает, я даже не смогу назвать какие-то фамилии. Естественно, и особенно – у нее какой-то свой стиль такой необычный. Раньше следила за Евгенией Медведевой, но сейчас, насколько я знаю, она завершила профессиональную карьеру.

Как-то я была на Красной площади и проходила мимо ледового катка, и там объявляют Медведеву. Она просто для людей выступала со своим номером, представляете? Думаю: ничего себе!

Плюс я смотрела у Никиты Нагорного все выпуски шоу «Обмен спортом» с фигуристами. Особенно с Марком Кондратюком – прикольный выпуск, мне понравился, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в эстафете.