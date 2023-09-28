Александр Жулин: «Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред»

Александр Жулин посоветовал Меган Дюамель «проверить умственные способности».

Ранее канадская фигуристка рассказала в интервью о подозрениях в отношении российских спортсменов.

В частности, она заявила: «Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред, ну какая черная смола?

Ну что это вообще такое? После смолы я уже не знаю, что она еще придумает», – сказал заслуженный тренер России.

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