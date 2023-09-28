Александр Жулин: «Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред»

Теги сборная России допинг Александр Жулин сборная Канады Меган Дюамель Фигурное катание

Александр Жулин посоветовал Меган Дюамель «проверить умственные способности».

Ранее канадская фигуристка рассказала в интервью о подозрениях в отношении российских спортсменов. 

В частности, она заявила: «Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред, ну какая черная смола?

Ну что это вообще такое? После смолы я уже не знаю, что она еще придумает», – сказал заслуженный тренер России.

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6 комментариев

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Alexander2022
Не Жулину говорить про умственные способности) Он ей многократную фору даст
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Марина Абросимова
В этот раз Жулин сказал все в тему!!!!
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-2
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