Гран-при среди юниоров. Серова и Хобта, Дерошер и Трэшер, Кемп и Елизаров покажут короткие программы

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28 сентября пары выступят с короткими программами на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Короткая программа

Начало – 16.35 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша)

2. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)

3. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)

Вторая разминка

4. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания)

6. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

Третья разминка

7. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

9. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)

Четвертая разминка

10. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

11. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

12. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

13. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

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