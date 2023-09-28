Гран-при среди юниоров. Серова и Хобта, Дерошер и Трэшер, Кемп и Елизаров покажут короткие программы
28 сентября пары выступят с короткими программами на этапе юниорского Гран-при.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Короткая программа
Начало – 16.35 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша)
2. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)
3. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)
Вторая разминка
4. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания)
6. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
Третья разминка
7. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
9. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)
Четвертая разминка
10. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
11. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
12. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
13. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай)
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