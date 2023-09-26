Екатерина Боброва: «Ангелопол сказал мне, что остается, что нашел партнершу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Андрей Журанков Валерий Ангелопол Фигурное катание

Екатерина Боброва рассказала, что Валерий Ангелопол нашел партнершу.

В конце августа стало известно о распаде дуэта Ангелопола с Василисой Кагановской.

«Валера сказал мне, что остается, что нашел партнершу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера. Начало сезона, сложно брать новую пару. Лидеры распределены по группам», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

«Реноме, которое создалось вокруг Валеры – не самое позитивное. Ему придется серьезно ломать те шаблоны, которые возникли», – добавил комментатор Андрей Журанков.

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13 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Валерон, гоу к яне. У них домики, унитазы хорошие и профессиональное пиар-сопровождение. И чемоданы.
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Алина Иванова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Валерон, гоу к яне. У них домики, унитазы хорошие и профессиональное пиар-сопровождение. И чемоданы.
И чехлы
+8
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Алексей Токарев
Нашёл партнёршу которая будет покупать ему шнурки и содержать его?
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Дарья Виноградова
Даже прям интересно, кто будет таким смелым.
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Маргарита Романовская
У него же был "новый тренер", который по его словам посоветовал замолчать, что уже сплыл? Валера ещё и на лидера группы претендует? От скромности точно не помрёт 😁
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Мэй Касахара
А еще конкурсы денежные и контракты, в которых все неустойки прописаны, - все, как Валера любит👌
Пусть встаёт в пару с Трусовой-аншлаги в СМИ обеспечены.
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Ir_rish
Интересно сколько раз за первую неделю сотрудничества партнершу спросят, во сколько ей или ее семье оно обходится.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Дарья Виноградова
Даже прям интересно, кто будет таким смелым.
Да уж, девушке и потенциальному тренеру сразу надо выписать приз:"Безумству храбрых поем мы песню")
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СемёнСемёныч
У Валерки ещё много впереди сложностей, о которых ещё не догадывается.
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Мэй Касахара
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Валерон, гоу к яне. У них домики, унитазы хорошие и профессиональное пиар-сопровождение. И чемоданы.
А еще конкурсы денежные и контракты, в которых все неустойки прописаны, - все, как Валера любит👌
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Tzaichiha
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Валерон, гоу к яне. У них домики, унитазы хорошие и профессиональное пиар-сопровождение. И чемоданы.
А самое главное контракты международного уровня)
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N-fox
Вот стоило городить весь этот огород? Сейчас бы с Васей были среди лидеров...
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