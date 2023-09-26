Екатерина Боброва: «Ангелопол сказал мне, что остается, что нашел партнершу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера»

Екатерина Боброва рассказала, что Валерий Ангелопол нашел партнершу.

В конце августа стало известно о распаде дуэта Ангелопола с Василисой Кагановской.

«Валера сказал мне, что остается, что нашел партнершу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера. Начало сезона, сложно брать новую пару. Лидеры распределены по группам», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

«Реноме, которое создалось вокруг Валеры – не самое позитивное. Ему придется серьезно ломать те шаблоны, которые возникли», – добавил комментатор Андрей Журанков.

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