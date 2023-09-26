Кондратюк о росте популярности мужского катания: «Мне кажется, оно потихоньку набирает обороты. Это заслуга многих ребят»

Марк Кондратюк высказался о росте популярности мужского одиночного катания.

«Тезис про то, что мужское катание выходит из тени женского, может, не совсем корректный. Но я еще года три назад говорил, когда меня спрашивали о том, что женское катание популярнее мужского: мне кажется, это цикличный момент.

Когда-то мужское было более значимым, более популярным – в эпоху Урманова, Плющенко, Ягудина. Потом был другой момент – наоборот, женское катание было. Сейчас, мне кажется, что мужское потихоньку набирает обороты.

Наверное, это заслуга многих ребят, кто сейчас был на прокатах или кого по каким-то причинам не было. Все стараются, работают, и действительно средняя по больнице планочка повыше», – сказал фигурист.