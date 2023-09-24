«Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией. Тот, кто побеждает тьму, несет свет». Кондратюк поблагодарил за поддержку на контрольных прокатах

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк поблагодарил зрителей за поддержку на контрольных прокатах.

«Неделю назад завершились контрольные прокаты! Счастлив вернуться с новыми силами и мотивацией!

Спасибо большое моему тренерскому штабу Sokolovskaya Team за подготовку, зрителям за приятную поддержку и много теплых слов о моих новых программах, что сказаны лично или написаны в интернете, а также федерации фигурного катания за прекрасную организацию! 😊🙏

А мы готовимся к Омску и Москве, до встречи на этих этапах! 🔜

Тот, кто побеждает тьму, несет свет! ✨» – написал фигурист в телеграм-канале. 

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25 комментариев

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Ang Feo
Это ж какую тьму победил-то? 🤔
+28
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+26
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Флер де Лис
Валера цитат подкинул?
+28
-4
+24
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Masha petrova
Ответ Ang Feo
Это ж какую тьму победил-то? 🤔
Выдержал прессинг Трусовой, которая хотела его к Плющенко переманить. Выбрал спорт, с чем всех и поздравляю.
+26
-9
+17
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Ang Feo
Ох уж эти фразочки из статусов ВКонтакте 😁
+16
-1
+15
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Е...С
Какая-то странная последняя фраза.
+13
-3
+10
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Бильм@н
Маркушу бросили и он как Ангелопол стал цитатки постить))
+10
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Флер де Лис
Валера цитат подкинул?
покусал))
+8
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Юра Плисецкий
У Марка действительно прошлый сезон был провальный.
Сейчас настрой боевой.
Удачи Марку на стартах.
+10
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imaxim
Ещё один драма квин?
+9
-2
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Маргарита Михайловна
Освободился от тлетворного влияния Трусовой.
+16
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+6
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Tresk2
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Марк Трусов сдувается.
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Morveena Bum
про тьму можно поподробнее?
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Аля Иванова
Очередной страдалец.
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Алё? Алёна
Ответ Ang Feo
Это ж какую тьму победил-то? 🤔
ага, и откуда вернулся?
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Morveena Bum
Ответ Маргарита Михайловна
Освободился от тлетворного влияния Трусовой.
только скорее наоборот - можно порадоваться за Трусову, что до нее дошло, с кем имеет дело
+5
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Fedor V
Явно поклонники набор фонариков подарили...или торшер прикупил с "плющенковских"
+4
-1
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Светлана Менова
Ответ Флер де Лис
Валера цитат подкинул?
Ахахах 🤣
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наталья Головченко
Ответ Ang Feo
Это ж какую тьму победил-то? 🤔
По-моему, все логично)
+7
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Соль.
без пафоса никуда
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Док Аксель
Из первого курса мединститута на латыни :" Aliis inserviendo consumor" -- Светя другим, сгораю сам. ( служа другим, расточаю себя ). Марку хочу пожелать, чтобы светя другим, он сам не сгорал...
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0
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Mira Val
Триллер какой-то. Непонятно.
Марку мотивации и удачи.
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Светлана Романова
Ответ Gemma157
Молодец Марк. Влюбленный волк уже не хищник, но теперь волк снова свободен и снова голоден. Ждем камбэк величайшего фигуриста нашего современного ФК 🙏
А вы случайно Кондратюка с величайшими фигуристами современности Ханью и Ченом не перепутали.Хотя по корзине грибов от наших судей на местных водокачках легко можно ошибиться.
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