Кондратюк об отношениях с Соколовской: «Споров почти никогда не бывает. Очень часто наши мнения и взгляды совпадают»

Марк Кондратюк рассказал об отношениях с тренером Светланой Соколовской.

«Споров почти никогда не бывает. Очень часто наши мнения и взгляды совпадают – отчасти потому что просто взгляды на какие-то вещи схожи, ну и не может не сказаться тот факт, что я почти всю сознательную жизнь нахожусь рядом со Светланой Владимировной. Конечно, определенное влияние оказано на меня – это естественно.

Бывают моменты, в которых мы не сходимся. Просто обсуждаем это: либо я соглашаюсь, либо она. Всегда очень спокойно проходит, да и бывает не так часто.

Она понимает, что я человек, у которого есть свои какие-то взгляды, желания, убеждения. Нормально, когда в каких-то вещах люди не сходятся. Но мы можем сесть, поговорить – и все нормально.

Момент максимальной радости вместе? Наверное, какой-нибудь чемпионат России, который я выиграл. Или, может быть, чемпионат Европы. Это было очень радостно, запоминающееся. Эти эмоции я, наверное, никогда не забуду. Это одни из самых теплых воспоминаний.

Ну и Олимпиада, конечно. Там просто было более нервно и сложно, немножко все по-другому. Тоже очень интересно, но чуть-чуть по-другому. А вот именно теплые, душевные и счастливые моменты – это чемпионаты России, Европы», – сказал фигурист.