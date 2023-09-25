Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)

Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу . В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.

В понедельник провела первую тренировку под руководством , стороны остались довольны совместной работой и, скорее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.

Самоделкина – победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?