Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)
Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской. В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.
В понедельник Софья провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой и, скорее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.
Самоделкина – победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Что-то в «семье» не то происходит.
вот зачем было брать топов если понимаешь что не потянешь???
Плющенко-то понятно для шоу берет-девочка популярная, ультра-сишница.
Есть ощущение, что эти перемены плавно перейдут в завершение карьеры...
Неожиданно.
Удачи Соне!