Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Светлана Соколовская Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской. В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.

В понедельник Софья провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой и, скорее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.

Самоделкина – победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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76 комментариев

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Рябиновые бусы
а как же "большая и дружная семья, блинчики по выходным , семейная атмосфера"???
+35
-4
+31
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Amneris
Мда, для Соколовской не самый лучший расклад. У неё топовая фигуристка перестала тренироваться, а другая, очень перспективная, сбежала.
Что-то в «семье» не то происходит.
+20
-1
+19
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AlexFed
Крысы бегут с корабля Соколовской строго в одном направлении. Совпадение? Не думаю.
+28
-10
+18
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Tacciana
Вот это поворот..
+17
-2
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Мурманчанин37
Кого бы послать на разведку в телегу Лены Родиной? Как она там, жива? Помои с Соколовской, которая тренирует иностранцев, теперь уже льются на начинающего?
+19
-5
+14
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Anisu
Евгений Викторович не ищет лёгких путей🤣🤣🤣
+12
-1
+11
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абанамат
Как же всё предсказуемо. Ещё одна загубленная карьера у Рутковских.
+15
-5
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Мэй Касахара
Ответ Мурманчанин37
Кого бы послать на разведку в телегу Лены Родиной? Как она там, жива? Помои с Соколовской, которая тренирует иностранцев, теперь уже льются на начинающего?
Лена Родина будет всегда поливать всех кроме начинающего. Потому что они с Яной ее творчество спонсируют
+11
-1
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Allairina
Ого... Ну, и дела! Неожиданно! Мы всё еще живём в межсезонье?
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Рябиновые бусы
Ответ абанамат
Как же всё предсказуемо. Ещё одна загубленная карьера у Рутковских.
ну скажем честно загубила ее улыбчивая мама-тренер.
вот зачем было брать топов если понимаешь что не потянешь???
Плющенко-то понятно для шоу берет-девочка популярная, ультра-сишница.
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N-fox
Увы, не верю в успешное продолжение карьеры Сони. Жаль, что ушла от Давыдова, имхо, тогда можно было бы на результат рассчитывать. Квадисткой-трикселисткой она уже перестала быть в прошлом сезоне. Ну а Академия топовым спортсменкам пока ничего хорошего дать не сумела. Кроме ролей в шоу, конечно.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anisu
Евгений Викторович не ищет лёгких путей🤣🤣🤣
Точно. Заценим pam-pam бёдрами по-казахстански!
+12
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Tacciana
Межсезонье не договорило 😅
+8
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Katerina Sunny
Пока непонятно для чего Софа тренируется. Ну хоть заработает в шоу Плющенко.
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5loo
Ответ lanusik
Прочитала и честно в шоке. А зачем к нему то?????? только если цска под санкциями , а с Плющенко можно тренироваться, если будет выступать за Казахстан, больше наверно выбора не было
Зарабатывать в шоу .. а куда ещё ? Карьера в спорте вот вот закончится а потом ?
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Kareglazaya
Ответ Рябиновые бусы
а как же "большая и дружная семья, блинчики по выходным , семейная атмосфера"???
Подружили и хватит)))
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Tacciana
А на сборах так хорошо все было.. Мне жаль, что она ушла, но желаю Софье удачи, конечно
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5loo
Конечно подиум Софье не светит, если гражданство не поменяет , но есть шанс зарабатывать в шоу. С Авербухом не понятны перспективы сотрудничества. К навке не пролезть)) к Плющенко тоже сложно , но если начать у него тренироваться то…. Прямой путь у монетизации собственных талантов.
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Рябиновые бусы
Ответ Anisu
Евгений Викторович не ищет лёгких путей🤣🤣🤣
ага, зачем легко самому воспитать когда вот они, квадистки-трикселистки готовые есть?
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Адриана
Ответ Мурманчанин37
Кого бы послать на разведку в телегу Лены Родиной? Как она там, жива? Помои с Соколовской, которая тренирует иностранцев, теперь уже льются на начинающего?
Ну что Вы, кто ж плюёт в колодец из которого воду пьют?
+7
-1
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Vladimir Arutin
Ответ Роман Волков
Ну если вспомнить, что она пришла к Соколовской вслед За Трусовой, а Трусова недавно, как говорят, ушла от Кондратюка, то всё нормально складывается. Да и Плющенко не прочь заполучить фигуристку для Олимпиады.
Вспомните .Самоделкина перешла раньше Трусовой к Соколовской .Наброс не зачитан .Сделайте еще попытку .
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Kareglazaya
Сомнительное решение. Софья в прошлом сезоне и так была в неважной форме, а теперь к этому еще добавятся "уникальные методики" Академии. Еще и соревноваться нельзя из-за карантина.
Есть ощущение, что эти перемены плавно перейдут в завершение карьеры...
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5loo
Ответ Лакс
начало конца ((
Продолжение )))) конца
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Лакс
начало конца ((
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Аленка_76
Межсезонье закончилось, а новости нет)
Неожиданно.

Удачи Соне!
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