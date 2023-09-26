Дмитрий Свищев: «На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на Чжоу в суд и засудить»

Теги сборная России допинг РУСАДА Дмитрий Свищев сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Фигурное катание

Депутат Дмитрий Свищев предложил подать в суд на американца Винсента Чжоу.

«Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов. Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту.

Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией.

На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить», – сказал Свищев.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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13 комментариев

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Olga.t
На этот выпад Чжоу обязательно надо реагировать, промолчать - значит признать, что он прав.
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Бу!
правильно. Надо подергать его, раз язык распустил. Такими обвинениями кидаться нельзя. Это пованивает клеветой.
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Алар
Если подать на Чжоу в Басманный суд, то успех обеспечен)))
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Зулфира Мухаметшина
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Real_v_dushe
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comewhatmay
Ну так а что мешает? Пусть подают
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Зулфира Мухаметшина
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Просто раньше нас просто недолюбливали, а теперь можно спокойно пинать у всех на глазах, никто не то чтобы слова не скажет, а еще и поапплодируют.
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Анастасия Балканова
Ответ Olga.t
На этот выпад Чжоу обязательно надо реагировать, промолчать - значит признать, что он прав.
только вот Чжоу чхать хотел на Свищева и ко. Он даже знать не знает кто это.
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Viks
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий удален модератором
Надо. Денег-то дохрена - можно и повеселить публику.
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Лилли
Ответ Real_v_dushe
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Боится за свои зарубежные капиталы😂
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