Дмитрий Свищев: «На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на Чжоу в суд и засудить»

Депутат Дмитрий Свищев предложил подать в суд на американца Винсента Чжоу.

«Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов. Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту.

Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией.

На месте наших фигуристов и я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить», – сказал .

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии