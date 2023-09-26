Дмитрий Свищев: «На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на Чжоу в суд и засудить»
Депутат Дмитрий Свищев предложил подать в суд на американца Винсента Чжоу.
«Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов. Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту.
Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией.
На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить», – сказал Свищев.
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