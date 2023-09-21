Евгения Медведева представила тизер своего ютуб-шоу «БеС Комментариев»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила тизер своего ютуб-шоу.

Проект получил название «БеС Комментариев». В опубликованном тизере Медведева общается с известными комиками.

«В тизер попали лишь несколько гостей, об участии, которых и так было известно.

Но вас ждет много интересных гостей, местами очень неожиданных!» – написала Медведева в анонсе в телеграм-канале.

ЮТУБ-КАНАЛ МЕДВЕДЕВОЙ