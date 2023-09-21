Евгения Медведева представила тизер своего ютуб-шоу «БеС Комментариев»

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила тизер своего ютуб-шоу.

Проект получил название «БеС Комментариев». В опубликованном тизере Медведева общается с известными комиками.

«В тизер попали лишь несколько гостей, об участии, которых и так было известно.

Но вас ждет много интересных гостей, местами очень неожиданных!» – написала Медведева в анонсе в телеграм-канале.

ЮТУБ-КАНАЛ МЕДВЕДЕВОЙ

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110 комментариев

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Lana Kazakova
Просто вау!!! Классная идея и интересные гости!
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Елена Спирина
Женя зашла с козырей. Интересно, кто будет ещё из гостей
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Tytti
Очень рада! С нетерпением жду выпуск шоу Жени❤️
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Лия Романова
не обычная осень, а Медоосень у нас. Одни подарки
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romeo5555
Отличные гости у Жени. Ждём неожиданных гостей)
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Лия Романова
Ответ Oleandra
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сложно вам, понимаем, возвращайтесь к безызбежности)))))
+22
-3
+19
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Илларион
Отлично! С удовольствием посмотрю шоу!
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Victoria Troshin
отличный тизер,завлекалочка,у жени много красивых образов,любопытные темы,гости очень знакомые молодежи и не только,юмор,в общем есть опять что смотреть осенью,прекрасно!!!
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Лия Романова
Женя молодец, без громких заявлений делает то, что ей нравится. С удовольствием посмотрю
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Olga Krayz
Поздравляю Женю с запуском шоу! Ждём интересных гостей и разговоров!
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Ирина Романова
Почти дождались, судя по тизеру будет интересно и весело, да и как иначе, у Жени всегда качественный контент
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Sveta Arhipova
Комментарии - тема лежала на поверхности, а Женя её взяла (вспомнился номер из "Ледникового периода" под Take Me to Church). Просто золотое дно - люди бесплатно предоставляют материал, ты его за ту же цену берёшь и делаешь своё шоу. Учитывая, сколько комментариев написано за годы существования интернета, материала для шоу хватит надолго. Жене удачи и интересных гостей!
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Аврора кубик
Какая уютная студия👍😍
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Аврора кубик
Дождались!!!будет очень интересно!!))
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Tacciana
Просто звездный час диванных критиков. Они хотели и их услышали)
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Аленка_76
Ура,дождались!
Тизер смешной)
У Жени образы очень красивые!
Ждем премьеру!
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Елена Спирина
Женя такая озорная и в то же время милая. Обожаю!
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Лия Романова
а здорово сделано промо! Очень жду первый выпуск. Гости крутые и интересные
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Лия Романова
Ответ N-fox
Комментарий скрыт
шоу позиционируется не интеллектуальное, а развлекательное. За интеллектуальным можете сходить в шоу с Женей, где она рассказывает про Достоевского.
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Лия Романова
Ответ Katerina Sunny
А о чём шоу? Судя по тизеру, там сплошные стендап-комики.
нет, не только) поклонники Жени, следящие за ее телеграмм-каналом, знают большее количество гостей ее шоу. Смотрите выпуски и узнаете 😉
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Виктория Манифик
Ждём выпуск! Удачи в начинаниях!
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Светлана М
О, кажется, дождались! Ура!
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Ливия
Вот это круто.
Молодец, Женя.
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Tacciana
Скучно не будет 🔥
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Tytti
Ураааа! Прекрасная новость!
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