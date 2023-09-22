Nebelhorn Trophy. Левито, Ким Мин Чхэ, Репонд, Паганини покажут произвольные программы

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23 сентября на Nebelhorn Trophy будут разыграны медали в женских соревнованиях.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:15 по московскому времени. 

Вторая разминка

5. Соня Хилмер (США) 

6. Ливия Кайзер (Швейцария) 

7. Стефани Пезендорфер (Австрия)

8. Линнеа Килсанд (Норвегия)

9. Стефани Пезендорфер (Австрия)

Третья разминка

10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

11. Изабо Левито (США) 

12. Алексия Паганини (Швейцария) 

13. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) 

14. Кимми Репонд (Швейцария) 

После короткой программы

1. Изабо Левито (США) – 69,30

2. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 62,76

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 61,55

4. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 58,96

5. Алексия Паганини (Швейцария) – 58,61

6. Ливия Кайзер (Швейцария) – 57,72

7. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 56,62

8. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 56,68

9. Соня Хилмер (США) – 51,79

10. Стефани Пезендорфер (Австрия) – 51,43

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