Nebelhorn Trophy. Левито, Шильд, Репонд, Паганини, ван Зундерт выступят с короткими программами
21 сентября на турнире Nebelhorn Trophy женщины покажут короткие программы.
Оберстдорф, Германия
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лорин Шильд (Франция)
2. Изабо Левито (США)
3. Соня Хилмер (США)
4. Линнеа Килсанд (Норвегия)
Вторая разминка
5. Кимми Репонд (Швейцария)
6. Алексия Паганини (Швейцария)
7. Юлия Ловренчич (Словения)
8. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)
9. Мария Андрийчук (Украина)
Третья разминка
10. Ливия Кайзер (Швейцария)
11. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
12. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
13. Стефани Пезендорфер (Австрия)
14. Герли Лийнамяэ (Эстония)
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