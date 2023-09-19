Александра Степанова: «Валиева стала кататься по-другому, она превратилась в такую девушку. Это уже абсолютно другой человек»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Степанова Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова рассказала, чем ее удивила Камила Валиева.

16-17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России.

«Я поражаюсь, как она (Валиева) исполняет все то, что она может нам показать. Для меня это загадка.

Она и кататься стала по-другому, она уже превратилась в такую девушку. И, конечно, это безумно красиво на льду, это уже абсолютно, мне кажется, другой человек», – сказала пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова.

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12 комментариев

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nikolett
Согласна с Александрой. Камила резко повзрослела, и ей сейчас идут абсолютно любые образы, от бойкой шаманки до знойной девушки в красном.
Ну и милая она очень и, главное, очень правильно воспитанная.
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Елена Спирина
Камила стала привлекательной внешне и очаровательной на льду. Удачи ей в сезоне и чтобы все закончилось в ее пользу
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Allairina
Камила стала очень очаровательной девушкой, расцвела. Успехов ей! И в ее деле, пусть всё благополучно разрешится в пользу Камилы.
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viewer.
Камила замечательная.Всегда такая грациозная на льду.Вот нет таких других .
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RusVector
Камила лучшая! Да еще и учиться разговаривать хорошо и развиваться хочет, в отличие от некоторых!
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Elena Savanuk
Камила - красавица и умница ! А в КП предстала в новом образе, который ей необыкновенно идет !
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ДИОНИС
Правильные слова от Саши Степановой! Камила, действительно, превратилась в прекрасную девушку!
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Mary
Камила становится очаровательной девушкой, интересные программы поставили ей в этом сезоне , немного отличающиеся от того что ставили ранее .Удачи в сезоне
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Lapo Elkann
Камила была невероятно хороша в Кп и очень приятно и редко , когда действующая фигуристка хвалит другую фигуристку.
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Камила - красавица и умница ! А в КП предстала в новом образе, который ей необыкновенно идет !
Она всё может катать технично, артистично, с подачей, которая не может оставлять равнодушными ни коллег, ни специалистов, а тем более любителей фигурного катания.
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Железная Леди
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вот спасибо объяснила, а то это "невооруженным ВЗГЛЯДОМ "не видно, как говорит Алиночка.
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