Александра Степанова: «Валиева стала кататься по-другому, она превратилась в такую девушку. Это уже абсолютно другой человек»

Фигуристка Александра Степанова рассказала, чем ее удивила Камила Валиева.

16-17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России.

«Я поражаюсь, как она (Валиева) исполняет все то, что она может нам показать. Для меня это загадка.

Она и кататься стала по-другому, она уже превратилась в такую девушку. И, конечно, это безумно красиво на льду, это уже абсолютно, мне кажется, другой человек», – сказала пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова.

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