Букин об отстранении от международных турниров: «Для нас такой сезон – большой плюс, честно. Можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин высказались об отстранении сборной России.

- Предстоящий сезон для наших фигуристов пройдет без международных соревнований. Значит ли это, что вы как самые опытные и титулованные танцоры нашей сборной, сможете «проехать его на одном коньке», не напрягаясь?

Букин: То, что предстоит именно такой сезон, на самом деле для нас большой плюс. Честно.

Степанова: Много, конечно, и минусов.

Букин: Но для нас плюс в том, что после пропуска сезона мы можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически, чтобы не вдруг, не вот так сразу ответственность на тебя падала.

Степанова: Мы можем позволить себе не рваться, а готовиться без спешки, спокойно выходить на пик…

Букин: Нам хочется выступать. Безумно. И по факту мы самые опытные среди наших танцевальных пар. Но соперников недооценивать нельзя. Так что «проехать сезон на одном коньке» не получится, – рассказали фигуристы.

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15 комментариев

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Data Architector
Шёл второй сезон подготовки к главным стартам...
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fewral
Он считает, что следующий сезон будет с ГС?
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Grads
Букин: Но для нас плюс в том, что после пропуска сезона мы можем спокойно подойти к главным стартам
____________________
Подойти спокойно конечно можно, но где они, эти главные старты?
+8
-2
+6
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мистер бин
Главное что бы бабло капало.
+4
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Olga Krayz
Желаю ребятам стать только сильнее за этот сезон! Очень рада их возвращению.
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Лека-Лека
Ответ Маргарита В Сафронова
Я так рада, что не надо тратить время на западных лучших фигуристок, я в основном ЖО смотрю, а можно больше увидеть наших, которые несравнимо сильнее, это касается и пар. Ну и наши лучшие мальчики и танцоры интересны. Я из западных только Малинина смотрю. Желаю Илюше достойной борьбы с великим Джейсоном.
Шома хуже наших мальчиков? Кагияма тоже? И вообще все мужское ФК - полная туфта?
+3
-1
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Михаил Опякин
Пик когда планируется?
+4
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versa
Всё нормально, "занавесу" можно не открывать.
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Katerina Sunny
Ну хоть кто-то рад отсутствию международных стартов. Будут спокойно готовиться, чтобы выиграть очередной ЧР.
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Nat_Cher
а что с Букиным, почему он в два раза шире стал?
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