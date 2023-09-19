Букин об отстранении от международных турниров: «Для нас такой сезон – большой плюс, честно. Можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически»

Александра Степанова и Иван Букин высказались об отстранении сборной России.

- Предстоящий сезон для наших фигуристов пройдет без международных соревнований. Значит ли это, что вы как самые опытные и титулованные танцоры нашей сборной, сможете «проехать его на одном коньке», не напрягаясь?

Букин: То, что предстоит именно такой сезон, на самом деле для нас большой плюс. Честно.

Степанова: Много, конечно, и минусов.

: Но для нас плюс в том, что после пропуска сезона мы можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически, чтобы не вдруг, не вот так сразу ответственность на тебя падала.

: Мы можем позволить себе не рваться, а готовиться без спешки, спокойно выходить на пик…

Букин: Нам хочется выступать. Безумно. И по факту мы самые опытные среди наших танцевальных пар. Но соперников недооценивать нельзя. Так что «проехать сезон на одном коньке» не получится, – рассказали фигуристы.