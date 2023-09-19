Иван Букин: «Безумно хочется выступать. Это своего рода привычка, от которой очень тяжело отказаться»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин рассказали о возвращении.

Букин: Мы в предвкушении. За этот год у нас в жизни многое происходило, и было, несомненно, интересно. Но вот эти эмоции выхода на тренировки, когда много судей, много разных пар, предвкушение выйти на лед «Мегаспорта» на прокатах, когда там будут зрители – это не сравнится ни с чем.

Эмоции соревнований невозможно объяснить. Это своего рода привычка, от которой очень тяжело отказаться. Без нее создается ощущение, будто чего-то не хватает, будто что-то недоделал. И сейчас вернуться во все это…

Степанова: Вновь окунуться в атмосферу эмоций – это, как правильно сказал Ваня, несравнимо ни с чем. Всё равно здесь все по-другому. Выход на лед, да просто прийти в раздевалку и всех ребят увидеть, увидеть специалистов, тренеров и так далее – мы соскучились по этим ощущениям.

Букин: Ощущения невероятные. И очень хочется выступать. Безумно. До нашей паузы, в той карьере, которая была, случались моменты, когда выходишь на старт и переживаешь настолько сильно, что не понимаешь, нравится тебе все это или нет. А сейчас мы четко понимаем, что нам хочется, хочется выступать.

Что касается новой команды (спортсмены перешли к Александру Жулину – Sports.ru), то нам хотелось начать новую главу в нашей книге.

Степанова: Попробовать себя в новом формате. Мы понимали, что если что-то не получается, надо прежде всего искать ошибки в себе. И после паузы решили, что надо менять все, – рассказали фигуристы.

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6 комментариев

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Лия Романова
Ване и Саше хочется продолжать выступать, а нам хочется продолжать следить и поддерживать танцевальных лидеров. Успешного сезона Букиным!
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Татьяна Макарова
Хорошая привычка - соревноваться. Ждём на льду! И успехов!
+3
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N-fox
Какая у них прекрасная произвольная! Нежная, проникновенная, воздушная, пара прекрасно катит и передает эмоции.
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Olga Krayz
Как хорошо, что ребятам ещё хочется соревноваться. Желаю им удачи! На льду прекрасно смотрелись.
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Мира Массарская
как они забавно друг за другом предложения продолжают )) как близняшки, единое целое.
очень трогательные и крутые. здОрово, что вернулись.
+1
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