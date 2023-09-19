Иван Букин: «Безумно хочется выступать. Это своего рода привычка, от которой очень тяжело отказаться»

Александра Степанова и Иван Букин рассказали о возвращении.

: Мы в предвкушении. За этот год у нас в жизни многое происходило, и было, несомненно, интересно. Но вот эти эмоции выхода на тренировки, когда много судей, много разных пар, предвкушение выйти на лед «Мегаспорта» на прокатах, когда там будут зрители – это не сравнится ни с чем.

Эмоции соревнований невозможно объяснить. Это своего рода привычка, от которой очень тяжело отказаться. Без нее создается ощущение, будто чего-то не хватает, будто что-то недоделал. И сейчас вернуться во все это…

Степанова: Вновь окунуться в атмосферу эмоций – это, как правильно сказал Ваня, несравнимо ни с чем. Всё равно здесь все по-другому. Выход на лед, да просто прийти в раздевалку и всех ребят увидеть, увидеть специалистов, тренеров и так далее – мы соскучились по этим ощущениям.

Букин: Ощущения невероятные. И очень хочется выступать. Безумно. До нашей паузы, в той карьере, которая была, случались моменты, когда выходишь на старт и переживаешь настолько сильно, что не понимаешь, нравится тебе все это или нет. А сейчас мы четко понимаем, что нам хочется, хочется выступать.

Что касается новой команды (спортсмены перешли к Александру Жулину – Sports.ru), то нам хотелось начать новую главу в нашей книге.

: Попробовать себя в новом формате. Мы понимали, что если что-то не получается, надо прежде всего искать ошибки в себе. И после паузы решили, что надо менять все, – рассказали фигуристы.