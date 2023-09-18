Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин выступили замечательно. Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Степанову и Букина лидерами сборной.

Александра Степанова и Иван Букин показали новые программы на контрольных прокатах. Предыдущий сезон дуэт пропустил – в марте Степанова стала мамой. 

«Прекрасно, что они вернулись, это просто прекрасно. Они замечательно выступили, я за них очень рада.

Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Вот ребята молодцы! Всӗ успевают: и детей рожать, и лидерами сборной быть. Раньше болела за СК, а сейчас сильно зауважала СБ и буду за ними наблюдать. Интересные.
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Oleandra
Очень плохо они откатали, Степанова не пластичная, не растянутая, Букин разжирел как боров.. но полноту только у Камилы заметили.
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Лия Романова
так рада была видеть Сашу с Ваней, очень ждали возвращения ребят. Программы хорошие, успехов Букиным в сезоне!
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umma
Безусловно СБ среди всех наших танцевальных пар лидеры по всему ,они просто другой уровень!!! Я думаю переход им пошёл на пользу, во всяком случае у Саши прям скольжение стало лучше это заметно, они стали кататься легче чтоли ...но меня лично не то что смущает но возникает вопрос - зачем делать из Саши вторую Вику и как это видно, вплоть до почти похожего платье ,ну зачем ??? Саша и их пара всегда отличалась от других пар своей изюминкой, ну для чего нам сейчас вторые СК ,когда они сами по себе по своему интересны ...незнаю это моё такое видение, хотя мне оба танца оч понравились и я рада их видеть снова на льду
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Mouse.murs
Ване не мешало бы сбросить несколько килограммов, тяжеловато смотрится.
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Natalya Stif
Ответ Oleandra
Очень плохо они откатали, Степанова не пластичная, не растянутая, Букин разжирел как боров.. но полноту только у Камилы заметили.
Всем бы мужчинам быть такими «боровами» как Букин.
Сидела на втором ряду прямо возле выхода спортсменов, видела воочию, что он в замечательной форме. Он уже не юный мальчик. Сравните Скотта Моира в 2014 и в 2018. Полагаю, вы удивитесь
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