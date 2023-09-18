Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин выступили замечательно. Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах»

Татьяна Тарасова назвала Степанову и Букина лидерами сборной.

и показали новые программы на контрольных прокатах. Предыдущий сезон дуэт пропустил – в марте Степанова стала мамой.

«Прекрасно, что они вернулись, это просто прекрасно. Они замечательно выступили, я за них очень рада.

Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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