Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин выступили замечательно. Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах»
Татьяна Тарасова назвала Степанову и Букина лидерами сборной.
Александра Степанова и Иван Букин показали новые программы на контрольных прокатах. Предыдущий сезон дуэт пропустил – в марте Степанова стала мамой.
«Прекрасно, что они вернулись, это просто прекрасно. Они замечательно выступили, я за них очень рада.
Это лидеры нашей сборной, и они это показали на прокатах», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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