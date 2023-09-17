Камила Валиева: «Короткая программа олимпийского сезона вызывает у меня особенное чувство. Когда связываешь ее со своими переживаниями – она становится знаковой»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что считает знаковой короткую программу сезона-2021/22.

В олимпийском сезоне Валиева катала короткую под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam. 

«У каждой программы свой шарм. «Девочка на шаре» – перед вами был тоненький звонкий ребенок, который старался сделать все и как-то выдавать эмоции.

У «Шторма» отдельный шарм. Особенное чувство у меня вызывает короткая программа в олимпийском сезоне – когда связываешь ее со своими моментами, своими переживаниями, то программа становится знаковой.

Все программы у меня в душе», – сказала Валиева. 

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5 комментариев

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umma
шторм конечно для меня это шедевр !!
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Люба Люба
Все программы Камилы- шедевры! По мере взросления Камилы, росли в плане эмоций и её программы. Программы олисезоны Болеро и Память- абсолютные хиты. Программы прошлого сезона Камила выдала на таком уровне, что зрители на трибуне и у экранов тв плакали. Девочка на шаре и Шторм никто никогда не забудет.
Да и этот сезон открыла по- настоящему Камила.
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Люба Люба
Ответ asusp527
Ждем решения суда. Жалко команду очень
Пока только вас жаль, ноете который год)))
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asusp527
Ответ Люба Люба
Все программы Камилы- шедевры! По мере взросления Камилы, росли в плане эмоций и её программы. Программы олисезоны Болеро и Память- абсолютные хиты. Программы прошлого сезона Камила выдала на таком уровне, что зрители на трибуне и у экранов тв плакали. Девочка на шаре и Шторм никто никогда не забудет. Да и этот сезон открыла по- настоящему Камила.
Никто не забудет, как допингистка лишила золота олимпиады своих сокомандников.
Какие бы оды ей ни пели.
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