Камила Валиева: «Короткая программа олимпийского сезона вызывает у меня особенное чувство. Когда связываешь ее со своими переживаниями – она становится знаковой»

Камила Валиева заявила, что считает знаковой короткую программу сезона-2021/22.

В олимпийском сезоне Валиева катала короткую под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam.

«У каждой программы свой шарм. «Девочка на шаре» – перед вами был тоненький звонкий ребенок, который старался сделать все и как-то выдавать эмоции.

У «Шторма» отдельный шарм. Особенное чувство у меня вызывает короткая программа в олимпийском сезоне – когда связываешь ее со своими моментами, своими переживаниями, то программа становится знаковой.

Все программы у меня в душе», – сказала Валиева.

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