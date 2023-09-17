Иван Букин: «Будем работать с еще большей силой. Прокаты показали нам, где наши ошибки»

Степанова и Букин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

: Это было невероятно – нервы, словно это соревнования. Очень серьезные, наподобие этапов Гран-при. Получили невероятное удовольствие, потому что давно не выступали. Будем работать с еще большей силой. Эти прокаты показали нам, где наши ошибки.

: Я еще в прокате. Сначала было нервно, потом по ходу мы набирали. Хочу огромное спасибо сказать зрителям. После каждого эффектного элемента аплодировали, кричали.