Иван Букин: «Будем работать с еще большей силой. Прокаты показали нам, где наши ошибки»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Степанова и Букин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

Букин: Это было невероятно – нервы, словно это соревнования. Очень серьезные, наподобие этапов Гран-при. Получили невероятное удовольствие, потому что давно не выступали. Будем работать с еще большей силой. Эти прокаты показали нам, где наши ошибки.

Степанова: Я еще в прокате. Сначала было нервно, потом по ходу мы набирали. Хочу огромное спасибо сказать зрителям. После каждого эффектного элемента аплодировали, кричали. 

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3 комментария

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Екатерина Ивановская
Любимые и неповторимые❤❤❤ С возвращением!
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Марина Абросимова
Люблю Букиных!!!! Сегодня красавчики в произвольной....
+2
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Илларион
Очень понравились Букины сегодня! Такой красивый эмоциональный танец, они просто сравнялись с музыкой, Саша красотка, платье нежное, спасибо что вернулись!
+2
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+2
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