Видео произвольного танца Степановой и Букина под саундтрек к шоу «Пассажиры»

Александра Степанова и Иван Букин показали новый произвольный танец.

Фигуристы выступили на контрольных прокатах под композицию Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)» – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры».

Видео проката и опубликовано на сайте Первого канала.