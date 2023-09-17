Видео произвольного танца Степановой и Букина под саундтрек к шоу «Пассажиры»
Александра Степанова и Иван Букин показали новый произвольный танец.
Фигуристы выступили на контрольных прокатах под композицию Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)» – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры».
Видео проката Степановой и Букина опубликовано на сайте Первого канала.
Удачи Саше с Ваней в сезоне
Александра похорошела. Скорости пока немного не хватает, во вращении особенно, но это дело наживное.
В общем, молодцы!!!