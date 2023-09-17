Видео произвольного танца Степановой и Букина под саундтрек к шоу «Пассажиры»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин показали новый произвольный танец.

Фигуристы выступили на контрольных прокатах под композицию Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)» – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры».

Видео проката Степановой и Букина опубликовано на сайте Первого канала.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kate_ko
Очень понравились! На классе откатались, словно и не было этого гигантского перерыва. Саша красотка, потрясающе выглядит, платье ей очень идет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
великолепная программа, соскучилась по Букиным. Вкатают, вообще будет огонь
Удачи Саше с Ваней в сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночная Фурия
Жулин-то молодец, годноту поставил!
Александра похорошела. Скорости пока немного не хватает, во вращении особенно, но это дело наживное.
В общем, молодцы!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий