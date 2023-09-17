Елизавета Шанаева: «Содержание партнера партнершей? Никогда таким не занималась. Бывает, когда кого-то берут на обеспечение»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева деньги Фигурное катание

Елизавета Шанаева поделилась мнением о контрактах, согласно которым партнерша обеспечивает партнера.

«Содержание партнера партнершей? Я никогда таким не занималась и партнера не покупала. Такое бывает, когда у кого-то нет возможности, тогда берут на обеспечение. Не каждый партнер пойдет на это», — сказала Шанаева.

«Это же работа, симбиоз. При всем уважении, вы два человека, которые в равной степени вкладываются. У нас все на голом энтузиазме», – добавил партнер Шанаевой в танцах на льду – Павел Дрозд.

Также фигурист рассказал о новой произвольной программе дуэта. 

«Мы трепетно относились к выбору темы для произвольной программы. Вдохновлялись картиной Врубеля «Демон сидящий».

Я являюсь олицетворением Демона, но в нашей программе заложена философская мысль, что в каждом человеке есть светлое и темное. Так или иначе в его жизни происходит борьба – какую сторону выбрать.

Я пытаюсь перетянуть девушку на свою сторону, а она пытается пробудить во мне светлую энергию», – сказал Дрозд. 

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3 комментария

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Viks
А Смолкина уже полтора года в США кто содержит? Американская бабушка?
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Viks
Ответ Kareglazaya
Так он же не сирота. Родители и содержат. Возможно, и сам подкатками занимается, как большинство спортсменов.
Не надо чепухи. Доходов у него нет. Если бы папа давал денег, то хотя бы знал не из газет, что сын женился.
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