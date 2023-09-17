Ирина Хавронина: «Если кто-то пишет, что мы с Нарижным встали в пару только потому, что встречались – это глупо»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина и Девид Нарижный объяснили, почему образовали танцевальный дуэт.

Хавронина: Мы видели нашу перспективу как пары.

Нарижный: Понимали, что можем друг другу помочь реализоваться в спорте, больше раскрыться в дуэте как партнеры.

Хавронина: Чтобы вместе идти дальше, совершенствоваться. Понятно, в том, чего мы добились с Девидом, большая заслуга наших прежних тренеров – Алексея Юрьевича…

Нарижный: Ирины Владимировны и Александра Васильевича…

Хавронина: которые очень много вложили в нас и сделали такими, какие мы есть. И теперь с нашей новой командой мы будем двигаться дальше. И если кто-то пишет, что мы с Девидом встали в пару только потому, что встречались – это глупо.

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18 комментариев

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Татьяна Вересова
Ребята понравились больше всех. Только костюмы бы им сменить
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Himmelge
Хаврижные вчера были светлым пятном среди жулинской унылой пластинки. Понравились еще и Морозов с Еременко. Так что смена партнеров пошла всем на пользу.
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Orange carrot
Ну конечно, поэтому Дэвид смылся от Шанаевой к Аннабельке. И только когда там не вышло, тогда уже можно было ломать пару Хаврониной.
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Allairina
Желаю им успехов в сезоне! Жду сегодня в ПП.
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oldparakhod
Теперь уже без разницы, почему так получилось.
А пара очень понравилась. Красивая, харизматичная. Удачи.
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Мария Коваленко
Ответ Татьяна Вересова
Ребята понравились больше всех. Только костюмы бы им сменить
Согласна, мне тоже костюмы не понравились
+8
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Татьяна Скрынникова
Пара очень интересная, костюмы отличные!!!
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Olga Krayz
Ответ Татьяна Вересова
Ребята понравились больше всех. Только костюмы бы им сменить
Поддерживаю насчёт костюмов
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Мария Коваленко
Интересная пара, программа понравилась, удачи им сегодня
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Док Аксель
Пара понравилась вчера в РТ. Внешне смотрятся, программа была интересной и выбор музыки. Посмотрим, что покажут в ПТ.
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Юра Плисецкий
Ответ Orange carrot
Ну конечно, поэтому Дэвид смылся от Шанаевой к Аннабельке. И только когда там не вышло, тогда уже можно было ломать пару Хаврониной.
Да все специалисты говорили, что Хавронина слишком выросла и больше не подходит Дарио. Расставание было неизбежно. И всем на руку всем.
+6
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Е...С
Ответ Татьяна Скрынникова
Пара очень интересная, костюмы отличные!!!
Мне тоже костюмы понравились, не понимаю почему все так возмущаются. Платья, юбки тогда действительно были коротенькие-коротенькие и Ира показала это в более преувеличенном свете.
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Е...С
Очень красивая и гармоничная пара получилась. Удачи!
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Mion
Ребятам удачи. Для меня они - красивая пара среднего уровня. Не хватает пока своего лица. Ну и показалось, что много работы по представлению друг друга в паре.
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Юра Плисецкий
Действительно, всё сложилось в конце концов удачно.
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Большое Путешествие Рузика
Ребята, вы вчера понравились, выглядите вместе хорошо, спору нет, но встали вы в пару именно потому что встречались.
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