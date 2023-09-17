Ирина Хавронина и Девид Нарижный объяснили, почему образовали танцевальный дуэт.

Хавронина: Мы видели нашу перспективу как пары.

: Понимали, что можем друг другу помочь реализоваться в спорте, больше раскрыться в дуэте как партнеры.

: Чтобы вместе идти дальше, совершенствоваться. Понятно, в том, чего мы добились с Девидом, большая заслуга наших прежних тренеров – Алексея Юрьевича…

Нарижный: Ирины Владимировны и Александра Васильевича…

Хавронина: которые очень много вложили в нас и сделали такими, какие мы есть. И теперь с нашей новой командой мы будем двигаться дальше. И если кто-то пишет, что мы с Девидом встали в пару только потому, что встречались – это глупо.