Нарижный о дуэте с Хаврониной: «Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично»

Ирина Хавронина и Давид Нарижный рассказали о новом ритм-танце.

: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься.

Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать еще. Усложнять программы будем.

Хавронина: В костюмах хотелось максимально простого чего-то. Не хотелось яркого, чего-то в стиле Джексона, как-то повторять его, его фишки. Просто хотели подчеркнуть атмосферу 80-х, чтобы костюмы дополняли танец.

Нарижный: Зачем встали в пару? Мы так захотели. Что было у предыдущей пары, не знаю. Зачем это доставать. Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично, – рассказали фигуристы.

Хавронина ранее выступала с Дарио Чиризано, а – с Аннабель Морозовой.