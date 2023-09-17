Нарижный о дуэте с Хаврониной: «Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично»
Ирина Хавронина и Давид Нарижный рассказали о новом ритм-танце.
Хавронина: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься.
Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать еще. Усложнять программы будем.
Хавронина: В костюмах хотелось максимально простого чего-то. Не хотелось яркого, чего-то в стиле Джексона, как-то повторять его, его фишки. Просто хотели подчеркнуть атмосферу 80-х, чтобы костюмы дополняли танец.
Нарижный: Зачем встали в пару? Мы так захотели. Что было у предыдущей пары, не знаю. Зачем это доставать. Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично, – рассказали фигуристы.
Хавронина ранее выступала с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозовой.
А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм.
Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
Надеюсь, будут верны взятому курсу.
И как приятно на всех смотреть в новом формате.
У всех есть шансы побороться за лидерство.
У Дарио так вообще сложилось лучше всех. Скоро будет катать за другой флаг. Зачем о нем плакать?
У Дарио пусть все сложится на новом месте.