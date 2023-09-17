Нарижный о дуэте с Хаврониной: «Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично»

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина и Давид Нарижный рассказали о новом ритм-танце.

Хавронина: Настроение отличное. Настрой боевой. Пара новая. Надо кататься.

Нарижный: Как у любого спортсмена, задачи стоят максимально высокие, выиграть, что получится, а если не получится, выходить и пробовать еще. Усложнять программы будем.

Хавронина: В костюмах хотелось максимально простого чего-то. Не хотелось яркого, чего-то в стиле Джексона, как-то повторять его, его фишки. Просто хотели подчеркнуть атмосферу 80-х, чтобы костюмы дополняли танец.

Нарижный: Зачем встали в пару? Мы так захотели. Что было у предыдущей пары, не знаю. Зачем это доставать. Мотивация в том, что был вариант либо заканчивать, либо вставать в новую пару. Это логично, – рассказали фигуристы.

Хавронина ранее выступала с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозовой.

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16 комментариев

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Orange carrot
Вот петух Нарижный, то что тебе дали отворот папа с дочкой, это мы знаем, и тебе надо было срочно себе приткнуть, тоже знаем.

А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм.
Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
+12
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Himmelge
Ответ Orange carrot
Вот петух Нарижный, то что тебе дали отворот папа с дочкой, это мы знаем, и тебе надо было срочно себе приткнуть, тоже знаем. А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм. Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
Иру с Дарио притесняла федерация. Ясно давая понять, что волочиться им в конце таблицы
+6
-2
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Mion
Максимально простого - без юбки 😅
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Е...С
Ответ Orange carrot
Вот петух Нарижный, то что тебе дали отворот папа с дочкой, это мы знаем, и тебе надо было срочно себе приткнуть, тоже знаем. А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм. Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
Если Ира ничего не рассказала, это не значит, что не было веских причин для распада. Я так понимаю, Дарио хотел переходить за Италию, а Ира не хотела/могла это сделать.
+7
-6
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MARG-la
Ответ Юра Плисецкий
А он искал? Покатался для вида с Усачевой и уехал.
У Дарио совсем иная ситуация. После того, как просто неистово топили их с Ирой паруу в прошлом сезоне, вполне понятно и оправдано его желание сменить федерацию. Но... человек он не блатной в отличие от тех же ДС, которым даже без запроса от федерации Грузии дали релиз, он такого счастья не удостоился. Очень гадко обошлись с парнем. Хотя как партнёра и катальщика его просто ОЧЕНЬ жаль.
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Юра Плисецкий
Какие же танцоры в прошлом сезоне молодцы. Несмотря на противоречия, расстались без публичного полоскания грязного белья.
Надеюсь, будут верны взятому курсу.
И как приятно на всех смотреть в новом формате.
У всех есть шансы побороться за лидерство.
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Юра Плисецкий
Ответ Orange carrot
Вот петух Нарижный, то что тебе дали отворот папа с дочкой, это мы знаем, и тебе надо было срочно себе приткнуть, тоже знаем. А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм. Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
А как же многие специалисты говорили, что Хавронина выросла, и больше не подходит Дарио?
У Дарио так вообще сложилось лучше всех. Скоро будет катать за другой флаг. Зачем о нем плакать?
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Прекрасная фурия
Ответ Orange carrot
Вот петух Нарижный, то что тебе дали отворот папа с дочкой, это мы знаем, и тебе надо было срочно себе приткнуть, тоже знаем. А вот у Хаврониной с Дарио все было вполне себе норм. Но ты решил, что пусть заканчивает Дарио, а не ты.
Какой же петух? Петух - это вы. А Дэвид оставил блатную деву и встал с пару с талантливой, но засуженной партнершей?
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Юра Плисецкий
Ответ Orange carrot
Тогда нафига он тут искал партнершу? Дарио несколько раз в интервью говорил, что переходить не хотел бы.
А он искал? Покатался для вида с Усачевой и уехал.
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Е...С
Ответ Orange carrot
Тогда нафига он тут искал партнершу? Дарио несколько раз в интервью говорил, что переходить не хотел бы.
Он так не говорил, он говорил, что рассматривали с Ирой разные варианты. А партнершу России можно и для отвода глаз искать.
0
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Юра Плисецкий
Ответ MARG-la
У Дарио совсем иная ситуация. После того, как просто неистово топили их с Ирой паруу в прошлом сезоне, вполне понятно и оправдано его желание сменить федерацию. Но... человек он не блатной в отличие от тех же ДС, которым даже без запроса от федерации Грузии дали релиз, он такого счастья не удостоился. Очень гадко обошлись с парнем. Хотя как партнёра и катальщика его просто ОЧЕНЬ жаль.
Да, все помнят прошлогоднее судейство.
У Дарио пусть все сложится на новом месте.
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