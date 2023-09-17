Екатерина Рублева оценила возвращение Александры Степановой и Ивана Букина.

«Глядя на Сашу и Ваню, я первым делом отметила для себя, что эти фигуристы очень заметно расслабились внутренне. Думаю, сказался и год паузы, которую каждый из партнеров по-своему пережил, и материнство Саши, и даже нынешняя ситуация, в которой мы лишены возможности выступать в крупных турнирах. Но я реально увидела в катании этих спортсменов хорошую, вальяжную расслабленность.

Хотя говорить о том, какое место могли бы занять и , окажись они в международной обойме, пока рановато: элита мировых танцев пока еще не начала соревноваться. Когда на лед выходят спортсмены такого уровня, понимаешь, что опыт никуда не девается. Это другое ощущение себя на льду. Поэтому никакую из остальных пар я не готова поставить со Степановой и Букиным на один уровень», – рассказала технический специалист и тренер.