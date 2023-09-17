Екатерина Рублева: «Очень заметно, что Степанова и Букин расслабились внутренне. Думаю, сказался год паузы»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Рублева Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Екатерина Рублева оценила возвращение Александры Степановой и Ивана Букина.

«Глядя на Сашу и Ваню, я первым делом отметила для себя, что эти фигуристы очень заметно расслабились внутренне. Думаю, сказался и год паузы, которую каждый из партнеров по-своему пережил, и материнство Саши, и даже нынешняя ситуация, в которой мы лишены возможности выступать в крупных турнирах. Но я реально увидела в катании этих спортсменов хорошую, вальяжную расслабленность.

Хотя говорить о том, какое место могли бы занять Степанова и Букин, окажись они в международной обойме, пока рановато: элита мировых танцев пока еще не начала соревноваться. Когда на лед выходят спортсмены такого уровня, понимаешь, что опыт никуда не девается. Это другое ощущение себя на льду. Поэтому никакую из остальных пар я не готова поставить со Степановой и Букиным на один уровень», – рассказала технический специалист и тренер.

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12 комментариев

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Татьяна Вересова
Удачи ребятам в сезоне!! Жду сегодня их произвольную программу
+13
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Аврора кубик
Рада возвращению Саши и Вани!! Удачи в сезоне!!
+8
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Светлана М
Очень хочется, чтобы эта пара нашла мотивацию и радовала своими прокатами. Нравятся они. Желаю удачи!
+8
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Allairina
Очень рада возвращению Саши и Вани! Желаю им успехов в сезоне! Жду сегодня ПП, гладкого льда им и удачи!
+7
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Елена Спирина
Как я их ждала! Прекрасная пара! Очень рада, что смогли вернуться на лед. Удачи в сезоне
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Аленка_76
Очень рада, что вернулись Саша с Ваней. Ребятам удачи!
Форму наберут ещё.
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Olga Krayz
Я тоже очень рада возвращению Саши и Вани. Шикарно смотрятся на льду, сезон только начинается, будет ещё лучше.
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Mion
СБ в российских танцах - это другой класс. По мастерству им сейчас нет равных.
Но… КП вообще не впечатлила, абсолютно проходная программа: без нерва, без взрыва и даже без перспективы, что что-то из этого появится… надеюсь, с ПП будет получше
+4
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Мария Коваленко
Рада видеть Сашу и Ваню на льду,я скучала, программа понравилась, форма хорошая, думаю в течении сезона накатают программу.
Удачи им сегодня.
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oldparakhod
Зря они к Жулину ушли. Уж если решили что то менять, мне кажется у Крыловой им было бы лучше.
Но ,как говорится , хозяин барин.
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Himmelge
Программа никакая у СБ. Очередная жулинская халтура. Но класс пары виден, технически они лидеры
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Док Аксель
Многие любители фигурного катания рады возвращению Ивана и Саши к соревновательной практике. На них всегда приятно смотреть. Удачи в сезоне !
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