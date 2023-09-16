Макар Игнатов: «Планы на сезон самые грандиозные. Хочется выигрывать»

Фигурист Макар Игнатов рассказал о планах на предстоящий сезон.

Сегодня он выступил с короткой программой под песню Майкла Бубле My Funny Valentine на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Планы на сезон самые грандиозные. Хочется выигрывать, хочется побеждать. Какой спортсмен этого не хочет?

Какого-то глубинного образа в программе нет, каждый может увидеть там что-то свое, любовного плана программа, о позитиве. При этом какой-то положительной энергетикой от нее веет», – сказал .

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