Макар Игнатов: «Планы на сезон самые грандиозные. Хочется выигрывать»
Фигурист Макар Игнатов рассказал о планах на предстоящий сезон.
Сегодня он выступил с короткой программой под песню Майкла Бубле My Funny Valentine на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Планы на сезон самые грандиозные. Хочется выигрывать, хочется побеждать. Какой спортсмен этого не хочет?
Какого-то глубинного образа в программе нет, каждый может увидеть там что-то свое, любовного плана программа, о позитиве. При этом какой-то положительной энергетикой от нее веет», – сказал Игнатов.
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