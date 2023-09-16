Иван Букин: «Мы с Сашей Степановой как брат и сестра. Пережили разное, но остались вместе»

Степанова и Букин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

Букин: Мне сегодня 30 лет — невероятные ощущения! Мы так соскучились по всем, по зрителям, по журналистам.

: Все отлично. Нервничали перед прокатами, был большой перерыв.

: Нервы были, 100 процентов. Это «Мегаспорт», много зрителей. Ты год не выступал, выходишь на лед очень аккуратно.

Почему мы вернулись? Мы обожаем свое любимое дело. Хотим кататься. Мы с Сашей как брат и сестра. Пережили разное, но остались вместе.