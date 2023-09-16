Иван Букин: «Мы с Сашей Степановой как брат и сестра. Пережили разное, но остались вместе»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Степанова и Букин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах.

Букин: Мне сегодня 30 лет — невероятные ощущения! Мы так соскучились по всем, по зрителям, по журналистам.

Степанова: Все отлично. Нервничали перед прокатами, был большой перерыв.

Букин: Нервы были, 100 процентов. Это «Мегаспорт», много зрителей. Ты год не выступал, выходишь на лед очень аккуратно.

Почему мы вернулись? Мы обожаем свое любимое дело. Хотим кататься. Мы с Сашей как брат и сестра. Пережили разное, но остались вместе.

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4 комментария

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Marya Y
Удачи вам, долгожители!) Ивана с днём рожденья)
+13
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+13
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UserFreud
Саша и Ваня молодцы. У них ведь были и личные обстоятельства всякие, и прочее, но они всё преодолели и не разбежались. Некоторым молодым парам на заметку, как личное и рабочее можно успешно разделять)
+9
0
+9
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Аленка_76
Понравились Букины 🔥🔥🔥
Удачи им завтра!
+6
0
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