«Это фашистские действия по национальному признаку, по мировоззрению». Депутат Свищев о том, что Дробязко лишили гражданства Литвы

Дмитрий Свищев назвал «фашистскими» действия Литвы по отношению к Дробязко.

– 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду, бронзовый призер ЧМ-2000. Она родилась в России, но с 1992 года выступала за Литву в дуэте с мужем Повиласом Ванагасом.

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент страны Гитанас Науседа подписал соответствующий указ.

«Какие‑то очень странные и непоследовательные вещи делает Литва по отношению к своим гражданам. Дробязко прославила литовское фигурное катание, имея гражданство этой страны.

Не припомню, чтобы кто‑то из граждан Литвы, кроме ее мужа, внес вклад в мировое фигурное катание. И вместо того, чтобы гордиться такой замечательной спортсменкой, литовцы занимаются политикой.

Что сделал им этот человек? Если они говорят, что Литва – свободная и демократическая страна, то решение о лишении гражданства очень странное. Это фашистские действия по национальному признаку, по мировоззрению.

Мне импонировало, когда Маргарита вчера говорила о том, что никогда и ни за что не продаст и предаст родину. Благодарен ей за такие слова.

Она родилась в Москве, не понимаю, что от нее хочет президент Литвы, депутаты. При том что она лояльно и уважительно относилась к стране», – сказал депутат Госдумы.

«Уверен, она не пропадет, выдохнет свободнее. Конечно, такая ситуация неприятна, но ее поддержат родственники и друзья. Маргарита принадлежит не одной стране, а всему миру, ее заслуги говорят о многом.

Россия должна протянуть руку помощи, оказать поддержку. Мы не можем бросать своих. Уверен, Россия не оставит ее. Думаю, что этот вопрос не останется без внимания.

Тем более братство фигуристов – это одна семья, и, думаю, этот вопрос (российского гражданства) наверняка проговаривали заранее, вели подготовительные работы», – цитирует «Матч ТВ».

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