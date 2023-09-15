Ирина Роднина: «Мы видим, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается»

Ирина Роднина заявила о кризисе олимпийского движения.

«Олимпийские игры – главное событие в спорте. Но сегодня мы видим, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается.

Движение испытывает кризис, а его предводители явно идут вразрез с Олимпийской хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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