Ирина Роднина: «Мы видим, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается»

Теги Ирина Роднина Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина заявила о кризисе олимпийского движения.

«Олимпийские игры – главное событие в спорте. Но сегодня мы видим, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается.

Движение испытывает кризис, а его предводители явно идут вразрез с Олимпийской хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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10 комментариев

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KMR
Ну если смотреть из-за заборчика,то может быть
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Адриана
Да говорила уже это вчера, сколько можно. Вразрез с Олимпийской хартией пошли другие руководители. Вам в думе заняться нечем, каждый день одну и туже чушь несёт.
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Bashibuzuck
... соответственно наши победы уже давно ничего не стоят
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Wiley Fox
Снижается

Никаких БМВ в подарок. Даже ладу весту не дают

5 кило пельменей и те зажали
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Viks
ценность Олимпийских игр снижается» --- А выплаты за медали повышаются от российской власти.
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Katerina Sunny
То ли дело было, когда Роднина там золотые медали выигрывала.
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Александр Скворцов
Тайная гражданка США считает, что только в её время были ценные Олимпийские игры!
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Светлана Краснова
Мы вот суслика не видем,а у Родниной он есть.
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Ловушка Джокушкера
Кто "мы"? Перечисли мне, кто, кого ты здесь видишь, а? 🤣
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ProstoVera
А мы не видим. А ценность олимпийских медалей случайно не снижается? У нее-то, наверное, настоящая, хотя наше противостояние со всем миром во времена Родниной было острым
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