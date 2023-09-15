В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады»

В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки.

Шоу «История любви Шахерезады» должно пройти в Алматы 23 декабря. В шоу планируется участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Касательно шоу «История любви Шахерезады» в Алматы управление спорта сообщает, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса «Алматы Арена» и организаторами.

Вместе с тем, по информации администрации концертного отдела комплекса «Алматы Арена» сообщаем, что организаторы ИП «Рахат» сами попросили администрацию «Алматы Арена» о приостановлении продажи билетов. Акимат Алматы отношения к вопросу проведения концертов на территории комплекса «Алматы Арена» отношения не имеет», – сообщили в горакимате Алматы.

Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей