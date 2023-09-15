В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки.

Шоу «История любви Шахерезады» должно пройти в Алматы 23 декабря. В шоу планируется участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Касательно шоу «История любви Шахерезады» в Алматы управление спорта сообщает, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса «Алматы Арена» и организаторами.

Вместе с тем, по информации администрации концертного отдела комплекса «Алматы Арена» сообщаем, что организаторы ИП «Рахат» сами попросили администрацию «Алматы Арена» о приостановлении продажи билетов. Акимат Алматы отношения к вопросу проведения концертов на территории комплекса «Алматы Арена» отношения не имеет», – сообщили в горакимате Алматы.

Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grads
Ответ плюшевая Ракета
Не зашла Загитова казахам, свою хотят казашку Шахрозаду - Самоделкину кызы...
У них есть серебряный призер чемпионата мира, которая первая в истории исполнила четверной прыжок во взрослых соревнованиях.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
сейчас ещё денег из бюджета РФ попросит на расходы, связанные с отменой концерта
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Просто в Казахстане не любят Загитову.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Ясно, кого будут утешать из Президентского фонда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Сейчас главное успеть многомиллионный грант из бюджета получить, а дальше хоть трава не расти. Шоу в Луганске не даст соврать.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
Казахи страх потеряли? Девушкам из высшего общества будет очень неприятно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darkhan Darkhan
Долой Навку, ну она ничего не потеряет, супруг еще наворуют из бюджета
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Так а кто в главной роли планировался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JL JL
Закономерно. Кому это чм оо сдалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что случилось? Я надеюсь, что это не связано с политикой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meowow
Ответ Grads
У них есть серебряный призер чемпионата мира, которая первая в истории исполнила четверной прыжок во взрослых соревнованиях.
Ученица Тутберидзе, которая занималась в России в Хрустальном
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Grads
У них есть серебряный призер чемпионата мира, которая первая в истории исполнила четверной прыжок во взрослых соревнованиях.
Ну щас то она не исполнит четверной прыжок? А Самоделкина рада стараться, чтоб в сборную взяли....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ловушка Джокушкера
Ответ ДИАНА
Надеюсь вас заминусуют(((
почему? Из-за того, что низким людям, как ты, правда не нравится?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий