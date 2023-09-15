Максим Траньков: «Меня побили болельщики «Зенита», когда мне было 15 лет. Был в красно-черно-белой куртке, шел со свидания мимо «Петровского»

Теги Зенит Амкар Петровский Максим Траньков сборная России Фигурное катание

Максим Траньков рассказал, как его избили болельщики «Зенита» в 1999 году.

«Меня побили болельщики «Зенита, когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке Nike – в такой красно-черно-белой. Я тогда еще приехал  из Перми, где играл пермский «Амкар», и красно-бело-черное было норм.

И я приехал и просто шел со свидания с девушкой, шел поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, че-то было такое... Это был 1999 год», – рассказал Траньков в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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20 комментариев

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wadwill13
это разговор каждого второго подростка конца 90-ых. время такое было, к сожалению. и цвета курток тут я думаю натянуть на глобус скорее чем факт приставать к человеку по цветам клубов
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Женька Овомоела
Ну тут скорее побили не из-за цвета куртки, а из-за «слово за слово»)
+10
-3
+7
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nikitosdaipoltos
Ответ Антимосковский
это были фанаты спартака, ибо за зенит до газпрома никто не болел
ты точно антимосковский?)
+6
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Ну, приехал-то он явно не на свидание, а заниматься фигуркой на более высоком уровне. Просто приехав, спустя некоторое время, пошёл на свидание.
+3
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Оригинальный Ник
Фанаты Зенита никогда интеллектом не отличались. Тем более Питер, там одни бандиты и наркоши живут
+3
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Tintobrass
Ответ wadwill13
это разговор каждого второго подростка конца 90-ых. время такое было, к сожалению. и цвета курток тут я думаю натянуть на глобус скорее чем факт приставать к человеку по цветам клубов
в то время своих же на розы шваркали, о чем можно говорить .гопоты овердохуа было
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Olajuvon
Слово за слово с компанией футбольных болел, смелый парень!
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Ivan Petrov
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Ну ничего удивительного, болельщики зенита никогда особым интеллектом не обладали
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Алексей Ненахов
Да в 90-х получить люлей дело не хитрое )
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Gans_hi
Это все потому что фанайди не было...
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Spaten
Хороший повод, тоже как то докопались пятеро к нам двоим, типа за кого, а у самих несколько шапок разных клубов за пазухой- не промахнешься!))
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Apol
Я не удивлен, быдло всегда возле Петровского тусовалось. Благо сейчас нет такого на Крестовском
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Спартак сила
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это был меанмашин и колбаскер
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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меанмашин и колбаскер
скорее всего это были они
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tony
Ответ wadwill13
это разговор каждого второго подростка конца 90-ых. время такое было, к сожалению. и цвета курток тут я думаю натянуть на глобус скорее чем факт приставать к человеку по цветам клубов
Да, тут нет ничего фанатского. Быдло просто придумывает минимальные причины, чтобы нападать на окружающих
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