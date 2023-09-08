Максим Траньков: «В команде Тутберидзе «пацанская атмосфера». Если тебя признали, можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся»

Теги Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что в группе Этери Тутберидзе «пацанская атмосфера».

– У тебя изменились отношения с Тутберидзе, взгляд на ее работу, впечатление о ней, когда ты стал с ней работать?

– Конечно. Я до этого всегда считал, что она холодная, властная, а по факту она очень душевный человек. Всегда поможет, для нее слово «команда» очень важно.

Если ты в команде, если тебя признали в команде – то ты можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся. Такая прямо «пацанская» атмосфера.

Когда друзья, единомышленники, коллеги делают одно дело, и все готовы друг за друга... Ты впоследствии сам этот авторитет зарабатываешь, и либо тебе верят, либо не верят. 

– А голос вам разрешено повышать во время работы?

– Не было такого. Нет, я могу поорать, поспорить, мы все живые люди. Но не так, чтобы какие-то переходить границы.

– Не авторитаризм.

– Ну, я не совсем так близко работаю. Тренерский штаб Тутберидзе – это три человека, а я пары тренирую. 

– А тебя подпускают к каким-то «секретикам успеха»?

– Конечно. Я ничего не делаю так, чтобы это не было завизировано Этери Георгиевной. Любой вопрос – сначала иду.

– А посвяти в какие-то секретики успеха. 

– Это фанатичная преданность делу, на кон поставлено все. Этери Георгиевна требует это от своих спортсменов, и они сами – фанаты того, чем они занимаются. В отличие от меня. 

Мы летим из Японии или США, долгий перелет, прилетаем в Шереметьево, и люди едут на каток, а не домой отдохнуть хотя бы день. Сразу на каток, на тренировку. В восемь утра прилетели – в десять на льду, – сказал Траньков в программе «ОК на связи». 

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30 комментариев

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Белые Росы
Ответ Адриана
А в длинном полёте что делали? Спали, отдыхали, откуда усталость, если летел 10 часов, ел, спал.
Вам когда-нибудь приходилось бывать в длительном полете? Очевидно, что нет, иначе бы знали про усталость.
+19
-2
+17
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Татьяна Вересова
А вот это ненормально уже. Ресурс организма не безграничен. Чего ради вот так, с длинного перелета, на усталости, ехать на лёд?
Странно, что это выставляется, как нечто положительное
+26
-11
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем, люди в курсе. Я — Хмель, а это — мои близкие. А вы кто такие?
😂😂😂
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Katerina Sunny
"Если ты в команде, если тебя признали в команде – то ты можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся. Такая прямо «пацанская» атмосфера.
Когда друзья, единомышленники, коллеги делают одно дело, и все готовы друг за друга... Ты впоследствии сам этот авторитет зарабатываешь, и либо тебе верят, либо не верят."

"– Ну, я не совсем так близко работаю. Тренерский штаб Тутберидзе – это три человека, а я пары тренирую. "
+14
-2
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zagistan _
жаргон как в банде
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Девочка с севера
Если признали. А если не признали?
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Viacheslav Ivanov
Ответ Девочка с севера
Если признали. А если не признали?
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности")))
+6
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Елена Спирина
Что-то не поняла: то он в команде, то не так близко
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Е...С
Ответ Девочка с севера
Когда хоть?
После того как Алина ЧМ стала, японское ТВ показывало.
+2
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Е...С
Ответ KMR
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Это было до Транькова, думаю, сейчас опасается такими фразами кидаться.
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Anna
Ответ Татьяна Вересова
А вот это ненормально уже. Ресурс организма не безграничен. Чего ради вот так, с длинного перелета, на усталости, ехать на лёд? Странно, что это выставляется, как нечто положительное
Согласна, в прошлом году Тутберидзе прилетела из Америки и в этот же день попала в аварию. Джетлаг не шутки
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пашу
Ответ Татьяна Вересова
А вот это ненормально уже. Ресурс организма не безграничен. Чего ради вот так, с длинного перелета, на усталости, ехать на лёд? Странно, что это выставляется, как нечто положительное
Я все-таки, надеюсь, что этот пример не более чем гипербола, чтобы показать заряженность на работу, потому что на тренировке после длительного перелета со сменой часовых поясов ничего, кроме травм, не наработаешь
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Delirium
Ответ Елена Спирина
Что-то не поняла: то он в команде, то не так близко
Ну он же сам говорит, что хотел летом увольнятся, но Этери затащила его обратно. Он работает только с парами ТШТ (коих сейчас, условно, полторы), и только над парными элементами. Нагрузка, соответственно, сильно меньше, чем на Тутберидзе, Дудакове и Глейхенгаузе, которые тянут все, что не пары, да еще и парам помогают.
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Александр Митраков
Ответ Девочка с севера
Если признали. А если не признали?
Под шконку загоняют, видимо
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Onion
Бригада...
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Девушка Безимени
как за валика
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justbored
Не-пацаны напряглись ))
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polinarmax
Ответ пашу
Я все-таки, надеюсь, что этот пример не более чем гипербола, чтобы показать заряженность на работу, потому что на тренировке после длительного перелета со сменой часовых поясов ничего, кроме травм, не наработаешь
в данном контексте сказано именно про тренеров, которые после перелёта сразу едут на каток. у фигуристов насколько мне известно после соревнований отдых 1-2 дня
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Девочка с севера
Ответ KMR
Комментарий удален модератором
Когда хоть?
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Санитар-волк
"Пацанская" - это типа как в тюремной камере?
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KMR
Ответ Девочка с севера
Когда хоть?
Загитову же
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Zbra
Ответ Девочка с севера
Когда хоть?
А что "когда"? Там коммент потерли
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Тимур Муратов
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брат за брата так за залупу взято
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KMR
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catcher69
Ответ Viacheslav Ivanov
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности")))
ахахахаха)))))))))))
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