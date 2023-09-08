Максим Траньков: «В команде Тутберидзе «пацанская атмосфера». Если тебя признали, можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся»

Максим Траньков заявил, что в группе Этери Тутберидзе «пацанская атмосфера».

– У тебя изменились отношения с Тутберидзе, взгляд на ее работу, впечатление о ней, когда ты стал с ней работать?

– Конечно. Я до этого всегда считал, что она холодная, властная, а по факту она очень душевный человек. Всегда поможет, для нее слово «команда» очень важно.

Если ты в команде, если тебя признали в команде – то ты можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся. Такая прямо «пацанская» атмосфера.

Когда друзья, единомышленники, коллеги делают одно дело, и все готовы друг за друга... Ты впоследствии сам этот авторитет зарабатываешь, и либо тебе верят, либо не верят.

– А голос вам разрешено повышать во время работы?

– Не было такого. Нет, я могу поорать, поспорить, мы все живые люди. Но не так, чтобы какие-то переходить границы.

– Не авторитаризм.

– Ну, я не совсем так близко работаю. Тренерский штаб Тутберидзе – это три человека, а я пары тренирую.

– А тебя подпускают к каким-то «секретикам успеха»?

– Конечно. Я ничего не делаю так, чтобы это не было завизировано Этери Георгиевной. Любой вопрос – сначала иду.

– А посвяти в какие-то секретики успеха.

– Это фанатичная преданность делу, на кон поставлено все. Этери Георгиевна требует это от своих спортсменов, и они сами – фанаты того, чем они занимаются. В отличие от меня.

Мы летим из Японии или США, долгий перелет, прилетаем в Шереметьево, и люди едут на каток, а не домой отдохнуть хотя бы день. Сразу на каток, на тренировку. В восемь утра прилетели – в десять на льду, – сказал Траньков в программе «ОК на связи».

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